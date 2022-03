Natuurboer Van Silfhout raakt opnieuw akker kwijt aan natuur: ‘Waarom zijn mijn akkers geen natuur?’

Van Silfhout is er boos over, omdat hij al eerder tien hectares grond in Bennekom kwijtraakte, die worden teruggegeven aan de natuur. De grond wordt omgevormd tot schraal grasland. ,,In dit zogenaamde natuurnetwerk zijn boeren niet meer welkom, want er mag geen gram mest meer op het land’’, zegt Van Silfhout. Hij ziet dat als een catastrofe voor de biodiversiteit, omdat er volgens hem meer soortenrijkdom is op een natuurgraanakker dan op schraal grasland. ,,Ik zaai bewust allerlei kruiden in.’’