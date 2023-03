Nazikunst in Museum Arnhem: ‘Deze zwarte bladzijde in de geschiedenis verdient juist aandacht’

updateSchilderijen en beelden die Adolf Hitler gebruikte om mensen tot de nazi-ideologie te verlokken en af te leiden van de gruweldaden. Later dit jaar zijn ze te zien in Museum Arnhem. Het doel: het gevaar laten zien van propaganda in de kunst.

In ‘Kunst in het derde rijk - Verleiding en afleiding’ (bewust met kleine letters om het regime geen erkenning te geven) zal vanaf 11 november werk te zien zijn van persoonlijke favorieten van Adolf Hitler, zoals beeldhouwer Arno Breker en schilders Adolf Ziegler en Albert Janesch.

Realistische kunst die massaal werd aangekocht in de periode 1933-1945 en getoond op grote jaartentoonstellingen in München. Overigens lang niet allemaal gemaakt door kunstenaars die het regime ondersteunden, vertelt Saskia Bak, directeur van Museum Arnhem. ,,Hun kunst werd ingelijfd, omdat hun realistische stijl paste bij het ideaalbeeld van de nazi’s. Zo probeerden ze burgers te verleiden tot hun ideologie.”

Afleiding van misdadige praktijken

Propaganda dus, met bijvoorbeeld afbeeldingen van Arische figuren: sterke blonde mannen en vrouwen, met blauwe ogen.

Quote Een schilderij met onderzeeër werd gebruikt om de sterkte van het regime te benadruk­ken. En tegelijker­tijd mensen af te leiden van de gruwelijke, misdadige praktijken Saskia Bak, Directeur Museum Arnhem

Maar ook landschappen, vertelt Bak. Neem de U-boot - onderzeeër - van Claus Bergen die vastberaden de zee doorkruist. Bak: ,,Gebruikt om de sterkte van het regime te benadrukken. En tegelijkertijd mensen af te leiden van de gruwelijke, misdadige praktijken.”

(Tekst gaat verder onder de afbeelding.)

Volledig scherm Claus Bergen, ‘Einsamkeit (U-Boot)’, 1942. © A. Psille

De tentoonstelling van werk uit de nazitijd past bij Museum Arnhem, vindt Bak. Vanwege de focus op de twintigste eeuw in relatie tot politiek en (neo)realistisch werk in de eigen collectie. Zo was er vorig jaar in de expositie Van links naar rechts een schilderij van realistisch kunstenaar én NSB’er Henri van de Velde te zien.

Aandacht voor een zwarte bladzijde

Bak: ,,In 2015 hadden we al een tentoonstelling over ‘geaarde kunst’ in Nederland: werk dat in groten getale werd aangekocht door de nationaalsocialistische bezetter. Wij schuwen dit onderwerp niet. Deze zwarte bladzijde in de geschiedenis verdient juist aandacht. We willen beladen erfgoed in de context te plaatsen. We willen laten zien hoe gevaarlijk het is wanneer kunst wordt gebruikt als propaganda.”

Quote We wegen heel zorgvuldig af welke woorden we gebruiken bij de inleiding op de werken. En we nodigen bezoekers uit hun mening te geven Saskia Bak, Directeur Museum Arnhem

Zou dit vandaag de dag ook nog kunnen gebeuren? Bak: ,,Daar gaan we in deze expositie niet op in. We gaan bewust niet het verleden verbinden met het heden. We willen terugkijken, analyseren wat er toen in en met kunst gebeurde onder druk van politiek.”

Negatieve aandacht

Is het Arnhemse museum bang voor negatieve aandacht, zoals ook gebeurde in 2019, toen het Design Museum in Den Bosch ‘Design in het Derde Rijk’ opende? De expositie zou het nationaalsocialisme verheerlijken. ,,Juist daarom wegen we heel zorgvuldig af welke woorden we gebruiken bij de inleiding op de werken. En we nodigen bezoekers uit hun mening te geven”, zegt Bak.

(Tekst gaat verder onder de afbeelding.)

Volledig scherm Ivo Saliger, ‘Urteil des Paris’, 1939. Vanaf november in Arnhem te zien. © Museum Arnhem

Naast kritiek trok de Bossche tentoonstelling een recordaantal bezoekers 100.000, waarmee Museum Arnhem in één klap het jaarlijkse streven van 60.000 zou overtreffen. Bak: ,,Dat is niet de reden waarom we voor dit thema hebben gekozen. Maar we hopen wel dat er veel mensen komen. Onlangs was nog in het nieuws hoe weinig jonge mensen weten van de Tweede Wereldoorlog.”

Veel van de werken die straks te zien zijn in Arnhem zijn in 1946 als oorlogsbuit naar de Verenigde Staten verscheept en in 1951 en 1986 gerepatrieerd naar Duitsland. Daar zijn ze opgeborgen in depots van diverse musea. Onder meer het Deutsches Historisches Museum in Berlijn en de Pinakothek der Moderne in München. Bak: ,,Veel van dit werk is lang niet getoond.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.