Nederlander (22) weer vrij na FBI-onderzoek gestolen wachtwoorden: ‘Er is geen vluchtgevaar’

Agenten hebben de Arnhemmer na zijn arrestatie van vorige week verhoord over zijn ‘mogelijke aandeel’. Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie laat weten dat hij daarna niet is voorgeleid aan de rechter-commissaris.



Dat heeft volgens haar te maken met inschattingen over onder meer zijn vluchtgevaar en een mogelijke verstoring van het onderzoek. Het handelen in gestolen data is wel strafbaar.



Datalek

Het verkrijgen van gestolen inlogcodes en wachtenwoorden lijkt voer voor hackers, maar dat is het niet. Databanken als WeLeakInfo.com werken als online streamdiensten als Netflix en Spoftify, legt Rolf van Wegberg van onderzoeksinstituut TNO uit. ,,Voor 2 euro per dag of 25 euro per maand kun je onbeperkt shoppen in de datebase van sites als WeLeakInfo.’’



De verdachten maakten gebruik van de gegevens die vrijkwamen bij datalekken van verschillende websites. ,,Enkele jaren geleden is er een datalek geweest bij LinkedIn. De gegevens van miljoenen mensen lagen toen op straat. Alle gebruikers van LinkedIn hebben toen een mail gekregen met de vraag om het wachtwoord te veranderen’’, vertelt Van Wegberg.