Nederlands Openluchtmuseum wijdt expo aan mensen met een beperking

Het Nederlands Openluchtmuseum start op zaterdag 25 maart met een tentoonstelling over mensen met een beperking. Een belangrijke rol is daarin weggelegd voor een van de bewoners van het eerste uur van Het Dorp, Mary Tebbens.

In de tentoonstelling (On)beperkt. Leven met een handicap vertelt het museum verhalen van mensen met een handicap aan de hand van voorwerpen, foto’s en videoportretten. Centraal staat het levensverhaal van Tebbens (1935-2018).

Lees ook Play PREMIUM Diep in de bossen bij Zutphen bouwde vader van Frits dit huisje, nu staat het in het museum

Zij verhuisde in 1967 vanuit het Groningse Muntendam naar Het Dorp. Ze kreeg een afscheidscadeau van de gemeente Muntendam: ze mocht meubels uitkiezen bij warenhuis Vroom & Dreesmann in Arnhem. Die had ze in 2018 nog. Haar meubels en voorwerpen laten iets zien van hoe mensen met een handicap leefden en leven in Het Dorp en in Nederland, vindt het museum. Haar spullen maken deel uit van de collectie van het Openluchtmuseum. Tebbens’ leven wordt gespiegeld aan verhalen van vier mensen met een beperking die nu leven.

Jaarthema ‘Zorg voor Elkaar’

De expositie sluit aan op het jaarthema van 2023: ‘Zorg voor Elkaar.’ Komend jaar wil het museum daarover met musea in gesprek gaan. ‘Hoe men dat vroeger deed, hoe we dat nu doen en in de toekomst. Naar wie gaat jouw zorg uit?’

(Tekst gaat verder onder de illustratie.)

Volledig scherm motto van het Openluchtmuseum in Arnhem. © -

Deze expositie is een van de blikvangers in het nieuwe seizoen voor het Arnhemse museum. Daarnaast is er een nieuw deelgebied gebouwd: Bosrand. Daar wordt de geschiedenis van het recreëren in Nederland verteld, aan de hand van drie vakantiewoningen. In vakantiehuis Warnsveld gaat het over vluchten en verzet in aanloop naar de Tweede Wereldoorlog. Ook een Pemberton-stacaravan uit Nunspeet en het Rietveld-vakantiehuisje uit Markelo zijn naar Bosrand verplaatst.

Vanaf 25 maart geldt er ook een aangescherpt rookbeleid in het museum. Verspreid over het terrein zijn acht rookzones waar gerookt mag worden. De rest van het museum is rookvrij verklaard.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.