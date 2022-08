Nep-pakketbezorgers uit Arnhem en Velp die echtpaar met veel geweld overvielen blijven in cel

Woning Gelderse­plein op slot na grote drugs­vangst; ‘Vermoede­lijk gebruikt om vanuit te dealen’

ARNHEM - Een woning aan het Gelderseplein in Arnhem-Zuid is donderdagochtend op last van de gemeente Arnhem gesloten nadat er begin juli bij een politie-inval een grote hoeveelheid verdovende middelen werd gevonden. Het is inmiddels het zeventiende drugspand in de stad dat dit jaar op slot is gezet.

4 augustus