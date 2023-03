Netties vader overleed in de eerste golf, het leed is nog niet geleden: ‘Na 45 minuten klopte Dela op de deur’

Medewerker GGD maakt valse vaccinatie­be­wij­zen voor zichzelf om ouders uit buitenland te halen

Een Arnhemmer werkte bij de GGD in de teststraat, maar was zelf niet gevaccineerd. Zijn ouders waren op vakantie in Marokko, het land dreigde begin vorig jaar dicht te gaan in verband met corona, maar ze durfden niet terug te vliegen. Hij logde in bij de GGD, vervalste twee vaccinatiebewijzen, kreeg een QR-code en stapte in het vliegtuig om ze op te halen.