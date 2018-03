Nicole zoekt huis voor haar aaibare en trouwe varkentje Gordon

De bruine ogen, grote snuit en kwispelende staart laten maar weinig mensen onberoerd. Gordon is een huisvarken en net zo aaibaar als een hond. Samen met Cordewener bezoekt hij, aangelijnd aan een speciaal voor hem gemaakt tuigje, heel Arnhem. Zijn Facebookpagina telt 153 likes. Bijna iedere week snuffelt hij rond op de Arnhemse markt, waar hij gevallen groente en fruit opeet. Met evenveel plezier bezoekt hij parken en de Veluwe.



,,Het leukste is als we samen op de bank liggen, hij op mijn benen. Hij is ontzettend trouw’’, vertelt Cordewener. Bovendien kan Gordon allerlei trucjes. Ze was op slag verkocht toen ze het varkentje zag bij een hobbyboer in Ederveen, in november 2016. ,,Gevonden via Marktplaats. Ik zocht een mannetje met vlekken en kocht Gordon voor 50 euro.’’



Ze had zich maanden voorbereid op de komst en kocht Het Grote Kleine Varkenshandboek. ,,Daarin staat onder meer dat je huis niet hetzelfde blijft als je een varken neemt. Ze zijn 'eeuwige peuters' en vragen veel aandacht. Bij Gordon valt dat mee, al ontbreken er een paar plinten en staat er soms een meubel op een andere plek. Ik heb het er voor over.’’