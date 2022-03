‘Niet één journaal-item is het waard voor te sterven’

Feijten woont in Hilversum en is na vier weken non-stop werken in Oekraïne heel even terug in Nederland. Een week. ,,Dat is eigenlijk te kort.”



Maar toen de NOS belde met de vraag of hij weer wilde gaan, was er bij cameraman Eric Feijten eigenlijk geen moment van twijfel. ,,Dan moet het maar”, sprak de man die al 27 jaar oorlogen en rampen vastlegt, in onder meer Bosnië en Afghanistan.



Feijten doet zijn verhaal in hartje Arnhem. Hij voelt er zich thuis, want het is de stad waar hij geboren werd en opgroeide. ,,Ik ben nog betrokken bij het museum op de kop van Deelen. Daar moet ik zo ook nog even naartoe.



Nu loop ik door Arnhem en dan denk ik, dat is toch een mooie stad. Het is niet uitgesloten dat ik hier weer naar terugkeer.” Op de korte termijn is zijn bestemming echter weer Oekraïne; Odessa, een plek een stuk dichter bij het front in het Oosten.