Nieuw Museum Arnhem vrijdag 13 mei gratis te bezoeken op openingsdag

Het museum is voor ruim 20 miljoen euro spectaculair verbouwd en gerenoveerd. Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem heropent het samen met museumdirecteur Saskia Bak. Vanaf het middaguur gaan die dag de deuren open voor publiek.



Om het museum op 13 mei te bezoeken is een reservering nodig. Die kan via het ticketsysteem op de website van het museum worden gemaakt. Wie hiervan gebruik wil maken, wordt geadviseerd snel te boeken. Het bezoek wordt gereguleerd via tijdsloten, en is dus beperkt. Ook is de reguliere ticketverkoop voor een bezoek aan het museum van start gegaan.