Nieuw onderzoek voor rechtstreekse trein van Arnhem naar Berlijn: ‘Spoor zal forse upgrade moeten krijgen’

De discussie is niet nieuw. Moeten treinen vanuit de Randstad via Deventer en Apeldoorn, zoals nu het geval is, of via Arnhem naar de Duitse hoofdstad rijden? Twee jaar geleden bepleitte toenmalig NS-topman Roger van Boxtel nog dat een hogesnelheidsverbinding via Arnhem de totale reistijd met een uur zou kunnen bekorten. ,,Onze buren zijn zo ontzettend belangrijk voor Nederland. Onze hoofdsteden verdienen een snelle spoorverbinding.”