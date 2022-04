Nieuw-Zeelandse Angus (24) belandt na zijn nomadenbestaan in Arnhem: ‘Ik dacht dat ‘danke schön’ Nederlands was’

,,De schapenneuker. Zo noemden andere jongens – voornamelijk Britten – me in Singapore op een internationale middelbare school, omdat ik Nieuw-Zeelands ben. Terwijl ik nooit in Nieuw-Zeeland heb gewoond. Wel kort in mijn geboortestad Bangkok en Moskou, en later langer in Singapore en Parijs.”

,,Mijn ouders zijn Nieuw-Zeelands, maar ze zijn voor hun werk – met mij – de hele wereld overgetrokken. Op die school in Singapore stond ik bekend als de schapenneuker, omdat er in Nieuw-Zeeland veel schapenherders zijn. Die gekscherende belediging droeg ik als een mantel, ik profileerde mezelf juist als de Nieuw-Zeelander.”

‘Danke schön’

,,Op mijn achttiende kwam ik naar Arnhem, omdat ik ging studeren in Velp (Larenstein), vanwege mijn interesse in agricultuur. Ik wist weinig van Nederland. Danke schön, dat waren de enige Nederlandse woorden die ik kende, en ze bleken Duits te zijn.”

,,Het nomadenbestaan dat ik met mijn ouders had, kent voor- en nadelen. Nadeel is dat ik overal relatief kort heb gewoond. De meeste mensen hebben een ouderlijk huis waarin ze zijn opgegroeid, vrienden die ze al van kinds af aan kennen. Dat heb ik helaas niet, al ben ik ook bevoorrecht. Ik heb zoveel gezien en ervaren, van de Himalaya tot snowboarden in Canada. Een voordeel is dat je wel sociale vaardigheden ontwikkelt, dus vrienden maken was in Arnhem geen probleem.”

Een thuis

,,Inmiddels ben ik afgestudeerd. Recent ben ik na een jaar gestopt met mijn eerste baan, in een Betuwse kas. De vraag is nu: what’s next? Enerzijds voel ik het verlangen naar avontuur, anderzijds naar stabiliteit, een thuis. En dat heb ik in Arnhem gevonden. Arnhem is een van de groenste steden van Nederland, maar heeft ook een rauwe, ongepolijste kant en verleden. Neem het Spijkerkwartier, waar ik woon. Een mevrouw in een scootmobiel vertelde me over de vroegere rosse buurt, dat de pooiers de prostituees ’s zomers in de stadstuinen lieten slapen.”

,,Ik ben in beeld voor een baan in Nederland, waarvoor ik veel moet reizen. Dat zou perfect zijn: stabiliteit gecombineerd met avontuur.”

Volledig scherm Angus Niven. © Rens Plaschek