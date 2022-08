Nieuwe Arnhemse run in teken van herdenken; deelnemers krijgen verhaal Slag om Arnhem te horen

De Arnhem Pegasus Run is een nieuwe belevingsloop waarbij herdenken centraal staat. De afstand is zo’n 7 kilometer. Het is een initiatief van Arnhem Running Tribe (ART), Runnersworld Arnhem en Dudok. Dat drietal houdt al jaarlijks de Dudok A.R.T. Run in mei en stond tijdens het pinksterweekend garant voor een sfeervolle doorkomst van de estafetteloop Roparun in Arnhem.