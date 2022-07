Nieuwe attractie voor Arnhems uitgaansleven: speelhal The Game Box opent bij station

Het pand van The Game Box in Arnhem staat vol met automaten voor bekende arcadespellen, maar dan vaak in een nieuw jasje. Denk aan airhockey, racesimulatoren, het scoren van zoveel mogelijk punten met een basketbal, schietgames én grijpmachines.

De doelgroep van het bedrijf begint al bij kinderen in de basisschoolleeftijd.

Speltegoed

Bezoekers kunnen tegen betaling speltegoed op een pas krijgen. Ook kunnen zij gebruikmaken van speciale arrangementen, vertelt Pieter Hollanders van The Game Box.

Met gewonnen tickets is het mogelijk een prijs uit te zoeken bij de balie. Van een aansteker tot een Nintendo Switch, een populaire draagbare spelcomputer.

The Game Box in Arnhem van binnen.

365 dagen per jaar open

The Game Box opende in 2017 een eerste vestiging in Almere. Ook steden als Apeldoorn en Enschede tellen inmiddels een filiaal. In Arnhem bevindt zich, na een verbouwing aan de Oude Stationsstraat van ongeveer twee maanden, nu een zevende locatie. ,,Het gaat ontzettend hard”, zegt Hollanders. ,,Het concept slaat aan bij mensen.”

Hij vertelt dat The Game Box telkens bekijkt waar in een plaats nog ruimte is voor een hal die ontspanning biedt. In de straat tussen de winkels in de binnenstad én station Arnhem Centraal zit een bioscoop, maar verder vind je daar vooral restaurants, legt hij uit.

The Game Box is 365 dagen per jaar geopend. ,,Zelfs met oud en nieuw.”