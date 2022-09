Nieuwe bezorgdienst mikt op bezorgers in scootmobiel: ‘Een pizza hoef je er niet te bestellen’

Naar een orkest luisteren in Burgers’ Zoo: ‘Het is een voorstel­ling met een knipoog’

ARNHEM - In het weekend van 17 en 18 september speelt het Arnhems Promenade Orkest in het auditorium van Burgers’ Zoo. Het is niet de eerste keer dat het vijftigkoppige harmonieorkest een bijzonder project op een bijzondere plek neerzet. Toch is dit nu al een van de favorieten van dirigent Peter Smits.

13 september