Nieuwe topman corporatie Vivare wil van huurders een ‘excellent’ in plaats van een ‘goed’

Muziektheater Het verhaal van 700 Arnhemmers die in 1946 samenkwa­men in de ruïne van de Eusebius, is opnieuw te beleven

ARNHEM - ‘Op het puin, en dan nu’ gaat in reprise. Het stuk, gebaseerd op het waargebeurde verhaal van 700 Arnhemmers die in 1946 terug in hun stad op de brokstukken van de Eusebius samenkwamen, is exact 76 jaar later opnieuw te beleven.

28 april