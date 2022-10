Nieuwe woonwijk bij Het Dorp in Arnhem flink vertraagd: start bouw pas in 2025

Slopers maken in Arnhem ruimte voor Het Dorp nieuwe stijl

ARNHEM - De sloop van Het Dorp in Arnhem is in een stroomversnelling terechtgekomen. Van een hele reeks huizenblokken ten noorden van de Heijenoordschool resten alleen nog een paar puinheuvels, klaar om te worden afgevoerd door sloopbedrijf Boverhoff. Het Dorp is de eerste woongemeenschap voor gehandicapten en dateert uit de jaren 60 van de vorige eeuw.

