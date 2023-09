Nieuwelingen Voelkerling Persson, Hendriks en Pinto bij selectie Vitesse tegen AZ

De wijkagent dacht te weten wie die vernielin­gen in Haalderen had aangericht, maar had hij wel gelijk?

Dat in de nacht van 11 op 12 februari van dit jaar de ruiten bij voetbalclub HAVO zijn ingegooid en drie auto's aan de Vossenberglaan werden vernield stond voor de rechtbank in Arnhem niet ter discussie. Maar was een 19-jarige Bemmelaar daar nou bij betrokken of niet?