Nieuws gemist? Albert zoekt een nieuwe plek voor 15.000 knuffelkonijnen • Baby Miley komt op bijzondere plek ter wereld

GOED NIEUWS VOOR STARTERS | Starters op de woningmarkt die zich nu geen koophuis kunnen permitteren, kunnen straks subsidie krijgen om de aankoop van een nieuwbouwwoning te financieren. De regeringspartijen steunen een wetswijziging van het CDA om daar 40 miljoen euro voor uit te trekken.

ACTIE VOOR UITVAART PEUTER | De ouders van het 2-jarige jongetje dat vrijdag verdronk in een vijver in Doesburg, kunnen geen uitvaart voor hun zoontje betalen. Daarom is een familielid een crowdfundingsactie begonnen op internet. Het doel is om daarmee 2.000 euro in te zamelen.

Volledig scherm De plek waar het jongetje verdronk. © theo kock persfotografie

SCHOOL VOOR OEKRAÏNERS | In Nijmegen is een speciale middelbare school voor Oekraïners geopend. Hoe is het om een nieuwe taal te leren zonder dat je weet waar je toekomst ligt? ,,Nederlands is niet zo moeilijk als je al Engels kent.”

KILOMETERSLANG MASSAGRAF | De Wit-Russische nieuwszender ‘NEXTA’ heeft een video gedeeld op Twitter waarin een kilometerslang massagraf van Russische soldaten te zien is. De beelden zouden genomen zijn in de Oost-Oekraïense regio Loehansk. Boven de video staat het bijschrift: ‘Poetin heeft #Loehansk bevrijd van de indringers’.

CADEAU VOOR HELE DORP | Bijna stopt hij ermee. Na zo’n dertig jaar komt er een eind aan het tijdperk van Wim Voet als supermarktbaas in Mook. Op de drempel van zijn afscheid volgt een bijzonder cadeau, niet voor Voet, maar juist ván hem: een plaatjesboek voor het hele dorp.

BIJZONDERE PLEK GEBOREN | Een bijzondere geboorte in Apeldoorn dit weekeinde: op de inmiddels vermaarde voetbalrotonde van Apeldoorn kwam zaterdagnacht baby Miley ter wereld. Die rotonde was net een dag eerder versierd voor het komende WK, zag ook moeder Roxanne terwijl ze beviel. ,,De vlaggetjes hingen er al!”

TWEE KEER DE JACKPOT | Een Amerikaanse vrouw (70) uit Newark heeft maar liefst twee keer de jackpot gewonnen met krasloten. De eerste keer won ze 100.000 dollar, de tweede keer 300.000 dollar.

15.000 KNUFFELKONIJNEN | Het is bepaald geen alledaagse klus: Albert Keddeman van het Arnhemse veilinghuis Derksen staat voor de schier onmogelijke opdracht om meer dan 15.000 konijnenbeeldjes en knuffels te veilen. Afkomstig uit een nalatenschap, vertelt Keddeman: ,,Dit is uniek, absurd bijna.”

Volledig scherm De verzameling konijntjes © Facebook/Derksen Veilingbedrijf

INVAL OP WOONBOOT | Volgens de Arnhemse Omgevingsdienst (Odra) zijn bij B&B het Drijfpaleis ‘de afgelopen jaren diverse overtredingen geconstateerd’. Dat is de reden dat afgelopen vrijdag ambtenaren van de gemeente Arnhem en de Odra een inspectie hielden op de woonboot aan de Boterdijk, laat een woordvoerder weten. Ruud Hilbrands, eigenaar van de B&B het Drijfpaleis, zegt geen idee te hebben waarom ze bij hem op de stoep stonden. ,,Ze behandelden me alsof ik een drugscrimineel ben.”

ZOON VAN HET SPOOR GEHAALD | Nietsvermoedend keek ze die avond naar Bureau Arnhem. Presentator Ewout Genemans was met twee agenten op weg naar het station in Duiven. Daar werd een depressieve jongen van het spoor gehaald. Ineens sloeg haar hart over, vertelt Ingrid*. Daar verscheen plotseling haar zoon in beeld. Geblurd weliswaar, maar zij zag het direct. ,,Dit was mijn zoon. Ik was flabbergasted. Hoe kan dit? Ik wist niet dat hij was gefilmd, laat staan dat de beelden op televisie uitgezonden zouden worden.”

Volledig scherm Ter illustratie. © Tom Cornelissen

HOOGZWANGERE MAXIME ZAKT DOOR VLOER | De 22-jarige Maxime wist niet wat haar overkwam. De hoogzwangere Almelose zakte zaterdagmiddag door de winkelvloer van een kledingzaak in haar woonplaats en kwam in een ‘verborgen’ kelder terecht. Ze ging kopje onder en stond tien minuten tot haar hals in het water. „Ik dacht alleen maar aan mijn baby.”

JONG KOPPEL OMGEKOMEN | Bij een ongeval tijdens de Condroz Rally in het Belgische Hoei is een jong koppel om het leven gekomen. Een rallywagen begon te slippen, botste tegen een muur en kwam in het publiek terecht. Margaux (16) en Romain (18) stonden volgens de organisatie in een verboden zone.

LOTING AJAX EN PSV | Ajax en PSV kennen de tegenstanders in de tussenronde van de Europa League. Ajax is gekoppeld aan Union Berlin en PSV neemt het op tegen Sevilla. De eerste wedstrijd van de tussenronde vindt plaats op 16 februari en een week later wordt de return gespeeld. Op 24 februari is de loting voor de achtste finales, waar Feyenoord sowieso de koker in gaat, en wellicht ook Ajax en PSV.

KRAKERS IN CHAMPIONS LEAGUE | Vandaag is in het Zwitserse Nyon geloot voor de achtste finales van de Champions League. Dat heeft behoorlijk wat vuurwerk opgeleverd, want Liverpool neemt het in de volgende ronde op tegen Real Madrid, terwijl ook de grootmachten Bayern München en Paris Saint-Germain aan elkaar zijn gekoppeld.

