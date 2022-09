Nieuws gemist? Familiebedrijf krijgt order van 270 miljoen • Zeehonden moeten weg uit dierentuin

TeruglezenGeen tijd gehad om het nieuws te volgen? Wij hebben de oplossing. De Gelderlander zet elke dag de belangrijkste berichten op een rij. Dit is een selectie van het nieuws van donderdag 29 september.

ENERGIEPRIJS | Energiebedrijven Essent, Vattenfall én Eneco zwichten voor de druk van de Autoriteit Consument & Markt en een vloedgolf aan bezwaarschriften van boze klanten, en stellen de prijsverhoging die zaterdag in zou gaan uit.

OEKRAÏNE | Moskou maakt zich op voor een feestelijke aansluiting van de geannexeerde gebieden in Oost-Oekraïne. President Poetin houdt morgen een toespraak waarin hij hun opname bij de Russische Federatie aankondigt.

MILJOENENORDER | Familiebedrijf Broshuis in Kampen heeft een miljoenenorder in de wacht gesleept. De opdracht komt van het Amerikaanse leger. In 5 jaar tijd moeten 466 trailers voor tanks en ander zwaar materiaal uit de fabriek rollen. Een flinke klus.

Volledig scherm In Kampen worden 466 8-assige trailers voor het Amerikaanse leger gebouwd. © Broshuis

SCHIPHOL | Tot waarschijnlijk eind maart 2023 beperkt Schiphol het aantal reizigers tot maximaal 46.000, en in de vakanties tot 50.000. Dat laat de luchthaven donderdagmiddag weten na overleg met de luchtvaartmaatschappijen. Die zijn er niet blij mee en vinden dat de maat inmiddels vol is.

‘SCHAAM JE KAPOT’ | Koning Willem-Alexander heeft vandaag het nieuwe hoofdgebouw van het Radboudumc in Nijmegen geopend. Bij aankomst werd hij opgewacht door honderden belangstellenden die hem met applaus begroetten. Ook was er een handjevol demonstranten dat ‘schaam je kapot’ naar hem zong.

VOETBALDERBY | Veenendaal zet zich schrap voor de plaatselijke voetbalderby zaterdag tussen GVVV en DOVO. Er geldt een alcoholverbod en alle bezoekers worden geregistreerd en uitgebreid gefouilleerd. De burgemeester kan een peloton van de mobiele eenheid inzetten bij ongeregeldheden.

ZEEHONDEN | De Tiergarten Kleve heeft met pijn in het hart besloten binnenkort de zeehonden weg te doen. Reden is dat de gemeente geen geld heeft om bij te dragen aan een nieuw bassin voor de dieren. Er wordt een plekje elders gezocht. Een benefietconcert dat voor 8 oktober op de planning stond, is afgeblazen.

Volledig scherm Zeehonden in Tiergarten Kleve. © Theo Peeters

JOHAN DERKSEN | De aangifte die Forum-leider Thierry Baudet vandaag gaat doen tegen Johan Derksen vanwege opruiing, heeft volgens advocaten geen enkele kans van slagen. Het Openbaar Ministerie (OM) kan volgens hen ‘haar kostbare tijd beter investeren in zaken die nog op de plank liggen’ omdat het hier ‘duidelijk om een heel domme verspreking gaat’.

JAHANBAKHSH | Iraanse voetbalinternationals hebben zich via sociale media uitgesproken tegen het geweld op vrouwen en demonstranten in hun land. Onder anderen Feyenoord-aanvaller Alireza Jahanbakhsh kwam in felle bewoordingen op voor landgenoten ‘die op dit moment niets anders eisen dan hun basisrechten’.

Volledig scherm Alireza Jahanbakhsh. © Pro Shots / Marcel van Dorst

GAATJESBOORDER | Dankzij heldhaftig optreden bevrijdde wijkbewoner Benno Arnhem-Noord van een plaag. De zogeheten gaatjesboorder sloeg in anderhalf tot twee jaar tijd mogelijk honderd keer toe. Na zijn arrestatie kwam er een eind aan deze reeks inbraken. Donderdag stond hij voor de rechter.