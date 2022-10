Nieuws gemist? Intrigerende details over ontploffing Krimbrug • Jessy en Wibe komen om tijdens stedentrip

BOMMEN | De Russische president Vladimir Poetin heeft bevestigd dat de bommencampagne van maandagmorgen op Oekraïense steden een vergeldingsactie was voor de aanslag op ‘zijn’ Krimbrug. Daarmee pleegde Oekraïne volgens hem ‘terroristische daden’ tegen Rusland. Dit is de chauffeur van de vrachtwagen vol explosieven.

REACTIE EUROPA | De Europese Commissie beschouwt de massale Russische raketaanvallen op Oekraïne en de aankondiging van Belarus om de militaire aanwezigheid bij de grenzen te vergroten als een ‘verdere escalatie’ van de Russische agressie. ‘Het toont de wereld, opnieuw, met wat voor soort regime we te maken hebben: een dat zich op willekeurige doelen richt. Een regime dat terreur en dood over kinderen uitstort.’

Volledig scherm Een brandweerman helpt zijn collega. © AP

CORONABESMETTINGEN | Het aantal mensen dat met een coronabesmetting in het ziekenhuis ligt, is in het weekeinde snel toegenomen. Ziekenhuizen behandelen momenteel 1126 positief geteste mensen. Dat is het hoogste aantal sinds 20 juli. Afgelopen vrijdag stond de teller op in totaal 962 opgenomen mensen.

UITBRAAK WOONZORGCENTRUM | Het Maldense woonzorgcentrum Malderburch hoopt dat het deze week al een einde kan maken aan strenge coronamaatregelen op twee van de vier bouwlagen van het gebouw. De afgelopen tien dagen liepenminsten dertien bewoners een coronabesmetting op.

MILJOENENJACHT | De levens van een aantal Elstenaren staan sinds zondagavond aardig op hun kop. Geluksvogel Riekie Schuiling (75) kan nog nauwelijks bevatten dat ze meer dan vier ton heeft gewonnen dankzij Miljoenenjacht.

Volledig scherm Ter illustratie. © SBS

WOUTER KOOLMEES | Voormalig minister van Sociale Zaken Wouter Koolmees wordt de nieuwe topman van de Nederlandse Spoorwegen. Hij volgt de naar KLM vertrokken Marjan Rintel op. De D66'er wacht de zware uitdaging om de door problemen geplaagde vervoerder weer op de rails te krijgen.

GASPRIJS | De Europese gasprijs staat op het laagste niveau in meer dan drie maanden. De prijs gaat onder meer omlaag omdat grote hoeveelheden vloeibaar gemaakt aardgas (lng) momenteel Europa bereiken. Het gaat daarbij om de hoogste aantallen rond deze tijd van het jaar sinds 2016.

DOODSCHOPPERS CARLO | De vorige week dinsdag opnieuw opgepakte verdachte van het dodelijke uitgaansgeweld op Mallorca, Mees T., blijft in de cel. De rechtbank Lelystad wees een verzoek van zijn advocaat om zijn hechtenis opnieuw te schorsen, desnoods onder zwaardere voorwaarden, af.

Volledig scherm Rechtbanktekening van de negen verdachten, onder wie Mees. © ANP

OPGELICHT | In enkele minuten tijd 100.000 euro kwijtraken. Het overkwam Chantal Janssens (51) uit Weelde in België. Oplichters die zich voordeden als bankmedewerkers van Belfius slaagden erin om al het spaargeld van Chantal en haar gezin naar hun eigen rekeningen over te schrijven.

TRAGISCHE CITYTRIP | ,,Dit komt dubbel zo hard aan, nadat we vorig jaar onze papa verloren.” Dat zegt de familie van Wibe Bijls (25) en Jessy Dewildeman (24). De West-Vlaamse vriendinnen waren op citytrip in Rome en zaten in een taxi toen het fout liep. Volgens Italiaanse media wilden de vriendinnen op de snelweg automobilisten helpen die betrokken waren bij een ongeval.Bij het uitstappen werden ze gegrepen door een andere wagen.

Volledig scherm De twee vriendinnen Jessy Dewildeman (links) en Wibe Bijls (rechts) kwamen om bij een ongeval op de snelweg in Rome. © RV

BIJZONDERE ACTIE | Sanne van Dijke heeft Nederland de eerste medaille bezorgd op de WK judo. De 27-jarige judoka pakte in Tasjkent brons in de klasse tot 70 kilogram. De partij kende een bijzondere afloop. De tegenstander van Van Dijke, de Japanse Shiho Tanaka, raakte tijdens de partij geblesseerd en kon dus niet verder. Van Dijke tilde daarom haar geblesseerde tegenstander van de tatami en vierde daarna pas haar bronzen plak.

VERSTAPPEN | Met een halve week vertraging onthulde de FIA vandaag wie de budgetlimiet over Formule 1-seizoen 2021 heeft overtreden. Red Bull Racing gaf iets meer uit dan de toegestane 145 miljoen dollar. Over eventuele straffen wordt pas later gecommuniceerd.

VOETBALPODCAST | Trainer Phillip Cocu moet wel enorm geschrokken zijn van de erbarmelijke staat waarin zijn Vitesse verkeert, maar het WK kan redding bieden tegen het degradatiespook dat in het GelreDome is gesignaleerd. Als de verjaardag van Hans Kraaij op slot zit, dan gaat ’ie Cillessen niet bellen. En De Graafschap eindigt dit seizoen mede dankzij Siem de Jong overigens gewoon bij de eerste acht. Dit en meer wordt deze week besproken in onze voetbalpodcast Kappen en Draaien. Hans Kraaij jr. is te gast.