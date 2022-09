Nieuws gemist? Tepels versieren op festivals • Duiker speurt in Veenendaals kanaal waar overleden Pool werd aangetroffen

MOGELIJKE MOEDER BABY SEM VOORGELEID | De vrouw uit Doetinchem die is aangehouden voor gewelddadige dood van baby Sem in 2006 wordt morgen in Arnhem voorgeleid. Dan wordt besloten of ze langer blijft vastzitten bevestigen het Openbaar Ministerie en de rechtbank Gelderland.

KONINGIN ELIZABETH OVERLEDEN | De Britse koningin Elizabeth is vanmiddag op 96-jarige leeftijd in haar Schotse kasteel Balmoral overleden, meldt Buckingham Palace. Ze overleed vredig, aldus het paleis. Elizabeth zat zeventig jaar op de troon en was daarmee de langst regerende monarch uit de Britse geschiedenis.

TEPELS VERSIEREN OP FESTIVALS | Bloemetjes, veren, glitters, lijmpistolen: alles ligt klaar op de tafel in het atelier van Janneke Baltussen en Joël van Lith in de Nijmeegse Paraplufabriek. De twee doen aan tepelflossen, oftewel het maken van kunstwerken die je op je tepels kan plakken. Hun concept is een succes: op festivals doen veel feestgangers mee.

FORS MEER AUTO-IMMUUNZIEKTES | Auto-immuunziektes zijn aan een grote opmars bezig. Bij inmiddels miljoenen Nederlanders heeft het immuunsysteem zich tegen het lichaam zelf gekeerd en ontstekingen veroorzaakt. En dat aantal neemt met 3 tot 9 procent per jaar toe. ,,Ik heb altijd gedacht dat het goed zou komen.”

CHAUFFEUR TRUCKDRAMA OP VRIJE VOETEN | De 45-jarige vrachtwagenchauffeur van het truckdrama in Nieuw-Beijerland komt op vrije voeten. Hij blijft verdachte. De Spaanse chauffeur reed op zaterdag 27 augustus met zijn wagen van de dijk in het buurtschap Zuidzijde af en kwam in een barbecuefeest van de lokale ijsclub terecht.

VERWARRING EN ERGERNIS OM OV-STAKING | De aangekondigde staking in het regionale openbaar vervoer leidt tot verwarring en ergernis onder reizigers. Chauffeurs die lid zijn van vakbond FNV leggen vandaag het werk neer, maar dat gebeurt niet op grote schaal. Gebruikers van de Maaslijn tussen Nijmegen en Boxmeer lijken de meeste overlast te hebben: daar rijden geen treinen. ,,Als je je klanten boos wilt hebben, moet je vooral op deze manier communiceren.’’

HOVENIER KEVIN HAALDE TUIN LEEG | Dat zijn actie zó veel reacties zou oproepen, had hovenier Kevin Scholten niet kunnen denken. Afgelopen weekend haalde hij een tuin van een niet-betalende klant uit Apeldoorn leeg. ,,Ik kom bijna niet aan werken toe.”

ZORGEN OM GEZONDHEID KONINGIN ELIZABETH | Buckingham Palace zegt dat koningin Elizabeth II onder medisch toezicht staat omdat artsen ‘bezorgd zijn om de gezondheid van Hare Majesteit’.Prins Charles en zijn vrouw Camilla zijn al bij hun (schoon)moeder in Balmoral Castle, kleinzoon prins William is onderweg.

NIEUWE EIGENAAR VITESSE GEPRESENTEERD | Vitesse valt in Amerikaanse handen. De nieuwe eigenaar van de Arnhemse voetbalclub heet de Common Group, geleid door zakenman Coley Parry.

VINCENT VERLOST VAN ZIJN GRAAT | Vier jaar lang wist Vincent Girjasink het bij momenten niet waar hij het moest zoeken van de pijn. Van alles geprobeerd, van alles onderzocht - niets hielp, niets werd gevonden. Totdat vorige week een ct-scan de boosdoener in het oog kreeg. Het ziekenhuis in Enschede vond de speld in de hooiberg: een graat die aan de wandel was gegaan.

KREEG MOORDENAAR GINO WEL PASSEND ZORG? | Vier Rijksinspecties gaan onderzoeken in hoeverre aan Donny M., de man die verdacht wordt van het ontvoeren en ombrengen van de 9-jarige Gino in juni van dit jaar, ‘passende begeleiding, ondersteuning en zorg is verleend‘.

ZELENSKI MELDT GOED NIEUWS VAN HET FRONT | De focus van een tegenaanval van de Oekraïense strijdkrachten was gericht op de zuidelijke regio van Cherson maar de laatste dagen zouden in het noordoosten van het land verschillende nederzettingen rondom de stad Charkov zijn heroverd.

TWEE MANNEN OPGEPAKT NA OVERVAL IN ARNHEM | De politie heeft twee Arnhemmers van 50 en 54 jaar aangehouden in verband met een overval op de Primera-winkel aan de Oostburgwal in Arnhem. ,,Ik ben woest op die lui. Het is maar goed dat ik niet aanwezig was, want ik had ze wat aangedaan”, zegt eigenares Ingrid Mijnders.

XANDER DE BUISONJÉ OVER DOORBRAAK BABY SEM | Of zijn lied heeft bijgedragen aan de oplossing zal Xander de Buisonjé (49) waarschijnlijk nooit weten. Hij vindt het ook niet belangrijk, maar is blij dat de cold case waarvoor hij zich vorig jaar inzette lijkt opgelost. ,,Het is goed dat baby Sem nu een echte naam krijgt.’’

MARCO KROON GAAT DE CEL IN | De in opspraak geraakte oorlogsheld Marco Kroon vindt de taakstraf van 80 uur die hij kreeg nadat hij een agent een kopstoot had gegeven, niet passend. Hij kiest er vrijwillig voor om die straf uit te zitten in de gevangenis.

Volledig scherm Marco Kroon tijdens de herdenking bij het Nationaal Indië-monument 1945-1962. © ANP

DUIKER SPEURT IN KANAAL WAAR OVERLEDEN POOL WERD GEVONDEN | Een duiker speurt donderdagmiddag onder het wateroppervlak van het Omleidingskanaal in Veenendaal naar spullen van een overleden man die maandagochtend in het water werd gevonden. De politie wil zo ‘meer duidelijkheid krijgen over zijn overlijden’.

NIEUWE PRIKROND START 19 september | De nieuwe coronavaccinatieronde start op 19 september. Ouderen en kwetsbaren en zorgpersoneel gaan voor, daarna volgen de jongeren vanaf begin oktober. Iedereen van twaalf jaar en ouder komt uiteindelijk in aanmerking voor de herhaalprik met het op omikron toegespitste vaccin.

KAAG HAALT UIT NAAR FORUM | Minister en D66-leider Sigrid Kaag heeft vanmorgen hard uitgehaald naar Forum voor Democratie. Zij stelt de partij medeverantwoordelijk voor de bedreigingen aan haar adres. Volgens Kaag ‘jaagt’ FvD die ‘aan’.