Nieuws gemist? Vrouw overlijdt na brand in Arnhems appartement • Loterijwinnaars uit Lent mogen samen 100.000 euro verdelen

VROUW OVERLEDEN DOOR FELLE BRAND | Door een brand in een appartement aan het Gildemeesterplein in Arnhem is in de nacht van maandag op dinsdag een vrouw overleden. Ze werd volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, waar ze vervolgens bezweek aan haar verwondingen.



KENTERING OP ENERGIEMARKT | Na maanden van prijsstijgingen zijn de prijzen voor gas en elektriciteit gedaald. Energiereus Eneco verlaagt de tarieven in één maand met 6 procent. Kleine prijsvechters volgen.

STAKING BUSCHAUFFEURS | Het busvervoer in veel regio’s ligt vanaf woensdag tot en met vrijdag grotendeels plat. Buschauffeurs staken onder meer voor een betere cao. Het is nog moeilijk te zeggen wat het effect van de stakingen is. Reizigers balen: ‘Ik ben afgehaakt’.

HEBE EN HAAR BEGELEIDSTER VERMIST | Er is dinsdag een grote zoektocht gaande naar het gehandicapte meisje Hebe (10) uit Vught en haar begeleidster (26). Zij waren maandagavond voor het laatst gezien in de Sint Theresiastraat in Raamsdonksveer, waar haar dagbesteding is. Er zijn grote zorgen over het welzijn van Hebe, die 24 uur per dag zorg nodig heeft.

ZIEKENHUISCRISIS | Veel ziekenhuizen dreigen de komende maanden in grote financiële problemen te komen, onder meer door de corona- en griepgolf die eraan komen. ,,We zitten echt in een probleemsituatie, deze winter wordt het spannend.”

BAUDET | Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft ingestemd met het advies om Thierry Baudet zeven dagen te schorsen omdat hij zijn nevenactiviteiten weigert op te geven. Baudet mag wel stemmen, maar niet mee debatteren. Baudet zegt overigens dat hij zal blijven weigeren inzage te geven in zijn neveninkomsten.

ROEDEL WOLVEN | De 19-jarige Timo Slofstra wandelt zondagochtend met zijn hond over de Elspeterweg in Vaassen als hij vanuit zijn ooghoek iets ziet ‘wat lijkt op de rug van een wolf’. Als hij zich omdraait weet hij dat hij snel zijn telefoon moet pakken. Niet één maar zeker acht wolven steken voor Slofstra’s ogen de weg over.

HELE JONGE DIEVEN | Wie acht kinderen, in de leeftijd van 3 tot 4 jaar, met pruiken op door de binnenstad ziet rennen, denkt niet meteen aan een brutale diefstal. In Bocholt, vlak over de grens bij Aalten, was dat wel het geval. De politie is daar op zoek naar een club zeer jeugdige dieven.

SCHIMMELGOLF | De verwarming lager zetten en de ventilatieroosters sluiten. Het lijken makkelijke en populaire manieren om de hoge energierekening te drukken, maar deze goedbedoelde bespaaracties komen huiseigenaren mogelijk duur te staan. ,,Ik verwacht een schimmelgolf door energiebesparende maatregelen.”

BLESSURES BIJ VITESSE | Vitesse begint de eerste ronde van het bekertoernooi zonder doelman Kjell Scherpen en Bayern München-huurling Gabriel Vidovic. Het tweetal is geblesseerd. Tegen Kozakken Boys staat nu Daan Reiziger in de goal.

MOUAZ REDDE DRENKELING | Een plons. Een hoofd boven water. Geen aarzeling. Door op een koude dag de Waal in te duiken, redde Mouaz Morad (32) het leven van een stadgenoot. Dinsdag heeft burgemeester Bruls de Nijmegenaar geëerd voor de heldendaad die hij eigenlijk nooit had willen verrichten.

LENT WINT LOTERIJ | Een vette prijs winnen. Gratis geld. Bijna iedereen droomt de droom die nooit uitkomt. Voor vier buurtgenoten uit Nijmegen-Noord is het nu wel werkelijkheid. De geluksvogels mogen samen 100.000 euro verdelen, nadat Gaston van de Postcode Loterij op de stoep stond.

STARTSCHOTGALA | Het Startschotgala krijgt komend jaar geen vervolg. De eerste editie van het festival van Zwarte Cross-organisator De Feestfabriek, dit voorjaar, blijkt daarmee direct de laatste.