Nijmeegse leerling Danilo én minister lijken van slag: ‘Niet jullie, maar ík moet me daar zorgen over maken’

Kinderen die ongeduldig heen en weer draaien op de blauwe stoelen van de Tweede Kamer, die zwaaien naar klasgenootjes op een andere rij, trommelen op het bureau of die hun aantekeningen bestuderen. Het is een bijzondere schooldag in het hart van de macht in Nederland.

Dit keer leggen niet Kamerleden het vuur aan de schenen van bewindslieden in de Tweede Kamer, maar leerlingen van basisscholen uit Nijmegen, Arnhem, Ede, Woudsend en Almere.

Ieder jaar kunnen alle kinderen van groepen 7 en 8 een vraag insturen voor het Kindervragenuur. De vijf winnende schoolklassen mogen hun vraag stellen in de Tweede Kamer. In 2018 vond Kindervragenuur voor het eerst plaats.

‘Jullie mogen wel even roffelen’

‘Woeh’, klinkt een iel kinderstemmetje vanuit de bankjes als Kamervoorzitter Vera Bergkamp de vergadering opent. Een zacht getrommel op enkele desks volgt. ,,Jullie mogen wel even roffelen”, spoort Bergkamp de kinderen aan.

Danilo Spasic (rechts) van basisschool De Hazensprong in Nijmegen roffelt met andere kinderen op de bureau's in de Tweede Kamer tijdens het Kindervragenuurtje.

Een hard en lang getrommel volgt, maar niet zo lang en zeker niet zo hard als het geroffel dat even later klinkt als de leerlingen alle leerkrachten een hart onder de riem steken. Dat gebeurt na vragen van Nola Witlox en haar klasgenoten, allemaal in rood T-shirt, van de Heijenoordschool uit Arnhem over het tekort aan leerkrachten.

Juf staat al te springen

Die vragen beantwoordt minister van Primair en Voortgezet Onderwijs Dennis Wiersma. Zijn reactie op de vraag of hij nog een keer een dag meeloopt met een leerkracht, valt in de smaak. ,,Misschien kan dat wel bij jouw school”, zegt hij. ,,Goed idee. Even kijken waar jouw leerkracht is. Ah, ze staat al te springen.”

Minister Karien van Gennip put uit haar privéleven bij het beantwoorden van vragen. ,,Wat gaat de regering eraan doen dat alles zo duur is?” vraagt Danilo Spasic van basisschool De Hazensprong in Nijmegen (blauwe shirts) vanachter het spreekgestoelte.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: ,,Daar heeft de heer Spasic echt een punt. De prijzen voor elektriciteit houden we komend jaar stabiel voor jullie ouders. Dat biedt zekerheid voor hen. Ook mijn man was enorm geschrokken toen hij de e-mail opende met de nieuwe energieprijzen. Hij stormde naar beneden en gaf ons een lange speech - ik heb vier dochters met lange haren - over kort douchen en het uitdoen van lichten.”

Danilo en minister lijken van slag

Kamervoorzitter Bergkamp vraagt Danilo wat hij er zelf van merkt. Hij is even van slag. ,,Nou... mijn moeder...”, stamelt de jongen terwijl hij met zijn papiertje met aantekeningen speelt. Dan herpakt Danilo zich en antwoordt hij als een volleerd politicus. ,,Ik merk er weinig van.”

Een leerling van de Veldhuizerschool uit Ede stelt een vraag aan de minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten.

Op haar beurt lijkt minister Van Gennip even van slag bij het beantwoorden van een vraag. ,,Wat kunnen wij er dan aan doen als onze ouders het soms niet kunnen betalen?” vraagt een klasgenootje van Danilo, terwijl ze met haar voet op het pedaal van de interruptiemicrofoon drukt.

Van Gennip: ,,Het is heel moeilijk als je ouders dingen niet kunnen betalen en pittig als je je daar zorgen over moet maken. Je zou langer een trui kunnen dragen of korter kunnen douchen.” Ze hapert even. ,,Eigenlijk moeten jullie je daar helemaal geen zorgen over maken, maar moet ík me daar zorgen over maken.’’

‘Kinderen houden ons scherp’

Ook Lauren van de Veldhuizerschool in Ede heeft een confronterende vraag, dit keer voor klimaatminister Rob Jetten. ,,Waarover kunnen wij zeggen: ‘Dit komt omdat wij vier jaar geleden met Rob Jetten hebben gepraat?’”

Rob Jetten, minister voor Klimaat en Energie, maakt een selfie tijdens het kindervragenuur met kinderen uit groep 7 van de Veldhuizerschool in Ede.

Maar de minister uit Ubbergen bij Nijmegen wankelt niet voor de Edese klas, die in het groen is gekleed. Hij put daar juist energie uit. ,,Volwassenen hebben vaak de neiging om te vertragen of te denken dat iets niet kan. Kinderen en jongeren willen actie en houden ons scherp. Ik kan dat weer gebruiken in bijvoorbeeld gesprekken met de industrie. De kinderen willen het ook.”

'Ik was bang dat ik iets anders zou vertellen' Nola Witlox (11) uit Arnhem heeft vorig schooljaar twee leerkrachten versleten. Haar huidige juf Irma stopt ook al weer na de kerstvakantie op de Heijenoordschool. ,,De school is leuk, maar daardoor krijgen we wel minder goed onderwijs. Een nieuwe leerkracht moet de leerlingen steeds weer leren kennen. Waar kinderen goed in zijn en waar ze tegenaan lopen. Zo krijg je leerachterstanden.'' De leerlingen uit haar klas wilden daarom van onderwijsminister Dennis Wiersma tijdens het Kindervragenuur weten wat hij daar aan gaat doen. Nola stelde de vraag in de Tweede Kamer. ,,Dat ging ook wel goed. In het begin had ik niet veel zenuwen, maar later was ik bang dat ik iets anders zou vertellen. Bij het oefenen vergat ik de hele tijd een zin.'' Premier Mark Rutte kijkt toe hoe Nola Witlox uit Arnhem haar vraag stelt. Over de reactie van Wiersma is ze tevreden. ,,Hij had veel opties om wat aan het lerarentekort te doen. En hij komt een dagje met ons meelopen om te zien dat waar leerkrachten tegenaan lopen. Dat had ik niet verwacht. Ik dacht: die gaat vast naar zijn oude basisschool.'' Juf Irma is enthousiast. Maar Wiersma moet wel opschieten. ,,Ze moeten zo snel mogelijk iets afspreken. Want ik wil wel graag dat hij met Irma meeloopt.'' Na afloop hebben de kinderen razendsnel de kamer moeten verlaten omdat het echt vragenuurtje begon. Nola heeft naast een pen, keycard en t-shirt ook nog een handtekening van minister-president Mark Rutte bemachtigd. ,,Die hang ik op mijn kamer.'' En wie weet, keert ze nog eens terug naar Den Haag als kamerlid. ,,Ik vind veel beroepen leuk, ook de politiek. Door dit bezoek lijkt me dat nog leuker.''

