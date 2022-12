NIX 18 was gezond geweest voor mijn brein, maar nog veel ongezonder voor mijn persoonlijke ontwikkeling

Rheden houdt oogje in het zeil bij tankstati­on in Velp dat stunt met benzine­prijs en daarom ‘chaos’ verwacht

VELP - De gemeente Rheden houdt vrijdagmiddag een oogje in het zeil bij tankstation Fieten aan de Schoolstraat in Velp. Het bedrijf belooft vanaf 16.55 uur 55 minuten lang 55 eurocent korting op een liter benzine en verwacht dat klanten daarvoor massaal in de rij staan.

