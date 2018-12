Noa (16) krijgt stortvloed aan ‘lieve reacties’ na openhartig verhaal

De telefoon staat al het hele weekend roodgloeiend in huize Pothoven in Arnhem-Zuid. ,,De telefoon ontplofte”, zegt Noa’s moeder Lisette. Talloze mensen willen het Arnhemse meisje een hart onder de riem steken. Op de site van de krant, via Instagram, en via de telefoon.



,,Bizar”, noemt Noa zelf de ‘honderden, misschien wel duizenden reacties’ die ze krijgt na het doen van haar verhaal, dat ze ook optekende in haar recent verschenen boek ‘Winnen of leren - Op jonge leeftijd (over)leven met PTSS, depressiviteit, anorexia en zelfbeschadiging’.