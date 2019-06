Noa's (17) zelfgekozen dood is wereldnieuws geworden, haar familie wil radiostilte

Radiostilte

Het gezin wil radiostilte, zegt vader Pothoven. De familie wil deze week in alle stilte afscheid nemen. De internationale mediastorm is hen niet ontgaan. ,,We hebben besloten op geen enkel verzoek tot een interview in te gaan. We zijn volop in de rouw om Noa, en dan kunnen we dit gedoe in de media er absoluut niet bij hebben. We willen er ook niks mee te maken hebben. We willen rust”, aldus de vader van Noa.