Noah Groen wil in de voetsporen treden van wielrenner Mathieu van der Poel

Je zit op wielrennen, waar doe je dat?

,,Ik zit bij RETO in Arnhem, die club kent meerdere disciplines. Ik rijd twee keer in de week een training als wielrenner, dat vind ik toch het leukst. Ik ben er nu ongeveer drie jaar lid. Als ik in het weekeinde een wedstrijd heb, is dat de derde keer die week dat ik fiets. Vorige week had ik nog een wedstrijd in Nieuwegein en ben ik vierde geworden.”