Nog niet elke ouder is geschikt voor de nieuwe basisschool van Masha en Jacolien

Arnhem krijgt binnenkort een nieuwe middelbare school dankzij actie van twee ouders

ARNHEM - Arnhem kent vanaf komend schooljaar, 2023-2024, een nieuwe middelbare school. Dan wordt in Leerpark Arnhem in de wijk Presikhaaf begonnen met een vrijeschool. Naar die vorm van onderwijs is in de regio steeds meer vraag.

3 oktober