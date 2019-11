Nog twee zedenslachtoffers van zwemleraar Matthew A. melden zich bij justitie

Verklaring Omtrent Gedrag

Arnhemmer Matthew A. werd in januari van dit jaar aangesteld als stagiaire zwemleraar bij zwemvereniging Neptunus. Hij ging aan de slag in zwembad De Grote Koppel in Arnhem-Zuid.



De zwemvereniging had weliswaar om een Verklaring Omtrent Gedrag gevraagd, maar Matthew heeft deze nooit overlegd. Toch kon hij aan de slag als zwemleraar.



In de periode van januari tot eind mei maakte de zedenverdachte mogelijk acht slachtoffers. Het hadden er minder kunnen zijn als zwembadbeheerder Sportbedrijf Arnhem de anonieme tip over de zedenachtergrond van de stagiaire serieus had genomen. Korte tijd nadat een ouderpaar eind mei aangifte had gedaan werd A. opgepakt.



De officier van justitie verklaarde dat het onderzoek naar Matthew A. bijna is afgerond. Het is alleen wachten op een persoonlijkheidsrapportage en de uitwerking van een onderzoek naar een tablet van A. met mogelijk meer kinderporno. Deze tablet is later in beslag is genomen. De inhoudelijke rechtszaak tegen Matthew A. staat gepland voor 9 januari.