Noodopvang Oekraïense vluchtelingen aan de Rijnkade verlengd; Arnhem op zoek naar alternatieven

ARNHEM - Arnhem blijft voorlopig Oekraïense vluchtelingen opvangen op een cruiseschip onder de Nelson Mandelabrug aan de Rijnkade. Momenteel liggen er twee schepen. Een van de twee blijft beschikbaar tot februari volgend jaar. Voor de andere boot wordt een alternatief gezocht, want die vertrekt deze zomer.

Voor 150 bewoners moet in Arnhem dan een andere opvanglocatie gevonden worden. Zij verblijven op een van de twee boten. Dat schip is straks niet meer beschikbaar.



Als alternatieve locaties wordt er ingezet op een schoolgebouw aan de Doorwerthlaan. Het moet plek bieden aan ongeveer 100 vluchtelingen. Op het terrein komen ook vier tijdelijke wooneenheden bestaande uit drie lagen. Die geven onderdak aan nog eens 100 personen. Verder worden er voor minimaal 60 woonunits verschillende plekken in de stad gezocht.

Opvang sinds maart

Sinds afgelopen maart worden er aan de Rijnkade 300 vluchtelingen opgevangen op twee cruiseschepen. In eerste instantie was de noodopvang bedoeld voor een periode van drie tot zes maanden. De verwachting is dat er de aankomende tijd meer vluchtelingen deze kant op zullen komen. Daarom wordt de opvang verlengd.

Geen eenvoudige opgave

,,Het is geen eenvoudige opgave om opvang te vinden. We denken dat we met deze tijdelijke oplossingen een goede bijdrage kunnen leveren”, zegt wethouder Cathelijne Bouwkamp. Burgemeester Ahmed Marcouch vertelt trots te zijn op de inwoners van de stad die zich zo inzetten voor de vluchtelingen.