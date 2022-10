Notoire dief zou hebben toegeslagen bij een edelsmid, kunstgalerie, Coolblue en... pindakaaswinkel

ARNHEM - Wat te doen met een onverbeterlijke inbreker en winkeldief die van geen schuld wil weten? Als het aan het openbaar ministerie ligt wordt de 39-jarige man zo snel mogelijk in een inrichting geplaatst waar stelselmatige daders onder dwang behandeld worden. Maar daar wil de in Polen geboren man zelf niets van weten.

Vrijdagochtend had hij terecht moeten staan voor meer dan tien, voornamelijk in Arnhem gepleegde diefstallen en inbraken. Omdat zijn einddossier nog niet afgerond is, bleef het in de Zutphense rechtbank echter bij een regiezitting.

Kieskeurig, zo bleek uit de opsomming door de officier van justitie, was de verdachte in zijn speurtocht naar buit bepaald niet. Zo brak hij juni dit jaar in Arnhem in bij een pindakaaswinkel, een edelsmid en een kunstgalerie, maar ook bij snackbars en restaurants als Zafvino en Mejuffrouw Janssen.

Bij het filiaal van Coolblue werd hij betrapt op het stelen van een harde schijf en een Magic Pad. Ook daarvoor was de man al meerdere keren aangehouden en bestraft.

Uitzichtloos patroon

De officier van justitie sprak van een uitzichtloos patroon van misdaden die nopen tot het nemen van drastische acties, zoals een ISD-maatregel. Die voorziet erin notoire veelplegers maximaal twee jaar de kans op recidive te ontnemen.

De raadsvrouw van de verdachte pleitte daarentegen voor de inzet van de reclassering. Volgens haar woont de Pool al ruim drie jaar in Nederland. Pas na het verlies van zijn baan en vriendin zou hij, mede door drugsgebruik, op het verkeerde pad zijn geraakt. De raadsvrouw pleitte voor een door de reclassering op te stellen behandelplan, plus onmiddellijke schorsing van de voorlopige hechtenis van haar cliënt.

De verdachte ondersteunde die wens via een videoverbinding vanuit de penitentiaire inrichting in Grave. Hij gaf aan direct bij een Arnhemse kennis terecht te kunnen om van daaruit een eigen bedrijf op te zetten. ,,Ik snap niet waarom ik hier vast zit”, zo liet hij via zijn tolk nog eens weten.

Kans op herhaling groot

De rechtbank wees het schorsingsverzoek van de raadsvrouw af. Volgens de voorzitter van de Meervoudige kamer is de kans op herhaling nog even groot als voor zijn arrestatie en weegt het belang van de samenleving zwaarder dan het persoonlijk belang van de verdachte.

De zaak is aangehouden tot 6 januari volgend jaar. Dan moet de reclassering ook duidelijk hebben gemaakt of wat haar betreft de verdachte een reële kans maakt op een snelle resocialisatie of dat toch maar beter een ISD-maatregel kan worden opgelegd.