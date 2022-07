Noviteit in Renkum: slimme lantaarnpalen die niet alleen licht geven, maar ook een auto opladen

Het grote voordeel van deze lantaarnpalen is dat ze geen extra ruimte vergen in de straten. De eerste exemplaren staan op het Europaplein in Renkum. Bestuurders van elektrische auto’s kunnen daar hun accu opladen. ,,Dat is zeker nodig, omdat het aantal elektrische auto’s enorm toeneemt”, zegt een woordvoerder van de gemeente Renkum.

De initiatiefnemers claimen dat Renkum de eerste gemeente is waar een bestuurder zijn auto oplaadt aan een lantaarnpaal. Maar helemaal nieuw is dat niet. In de Arnhemse wijk Schuytgraaf staan al lantaarnpalen met een oplaadpunt.

Tweede netwerk

Die zien er wel anders uit dan die in Renkum. Het zijn lantaarnpalen waaraan een oplaadpunt is bevestigd. Voor die in Arnhem moet een tweede netwerk worden aangelegd, omdat het netwerk voor licht te zwak is voor het opladen van auto’s. Arnhem kiest er daarom voor deze lantaarnpalen alleen in nieuwbouwwijken te plaatsen.

Voor de slimme lantaarnpalen in Renkum zou een tweede netwerk niet nodig zijn, waardoor ze ook in bestaande wijken geplaatst kunnen worden.

Volledig scherm Lantaarn-laadpaal aan de Zomerdijk in Schuytgraaf in Arnhem. © Erik van 't Hullenaar

Lantaarnpaal met stopcontact

De lantaarnpalen in Renkum zien er uit als een gewone lantaarn, maar dan met een stopcontact. Ze zijn ontwikkeld door de organisaties Primevest Capital Partners, DutchCharge, CityTec, Nedal, netbeheerder Liander, ELaadNL en BNG Bank. Omdat Renkum de eerste plek is waar dit type lantaarnpaal staat, wordt het gebruik ervan gemonitord. In de palen aan de Europalaan in Renkum zijn daarvoor meters geïnstalleerd.

Ook aan de Chopinlaan in Doorwerth, bij de Cornelis Koningstraat en Weverstraat in Oosterbeek én aan de Oudkerkeland en de Wilgenplas in Renkum staan deze slimme lantaarnpalen. Maar dan zonder een meter.