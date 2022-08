NS gaat staken: dit betekent het voor Arnhemse reizigers

indebuurtHet zat er al een tijdje aan te komen, maar het is nu zeker: de werknemers van NS gaan staken. En daar hebben Arnhemse treinreizigers waarschijnlijk ook last van. Je leest er hier meer over.

De staking is verdeeld over verschillende regio’s in het land. Het is onduidelijk waar Arnhem precies onder valt, maar de kans is groot dat Arnhemse reizigers bij de regio’s oost en zuid of regio midden horen. Dit houdt in dat er minder treinen rijden op 30 en/of 31 augustus 2022. Het is nog onduidelijk of er dan geen enkele trein rijdt of dat sommige treinen uitvallen.

Staking van NS

De werknemers doen aan een zogenoemde estafettestaking. Dat houdt in dat er 24 uur lang per regio wordt gestaakt. In juni dit jaar deed busvervoerder BRENG ook zo’n staking. De stakingsdata zijn:

24 augustus in regio noord.

26 augustus in regio west.

29 augustus in regio noordwest.

30 augustus in regio midden.

31 augustus in regio’s oost en zuid.

Vanuit Arnhem naar een andere regio

Maar wat nou als je vanuit Arnhem naar een station in een andere regio reist? Bijvoorbeeld Amsterdam centraal of Schiphol? Stopt de trein dan halverwege of rijdt de trein helemaal niet? “Dat is nog niet helemaal duidelijk”, licht een woordvoerder van FNV toe. “We zijn nog in gesprek met alle partijen en laten het reizigers op tijd weten.” Kortom: we weten nog een heleboel niet. Maar je kunt er in ieder geval al rekening mee houden dat reizen met de trein vanuit Arnhem op 30 of 31 augustus waarschijnlijk lastig wordt.

Geen treinen tussen Arnhem en Utrecht

Het treinverkeer tussen Arnhem en Utrecht ligt trouwens sowieso al op zijn gat op de verwachtte stakingsdata. Er rijden namelijk tot 31 helemáál geen treinen op dit traject. Had je dat nieuws gemist? Of wil je weten wat je reisalternatieven zijn? Je leest alles over in dit artikel.

