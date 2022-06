Nuray kocht haar pak in de kringloopwinkel: ‘Het heeft best een moderne vibe’

Waar heb je dit item vandaan?

,,Het is een tweedelige set van een kringloopwinkel. Het heeft best een moderne vibe. Eigenlijk was het maat 48. Toen dacht ik: beter te groot dan te klein, want dan kan ik het zelf aanpassen. Ik heb hem op maat gemaakt. Dat duurde niet lang. Ik heb de taille zo gemaakt dat ik hem er weer uit kan halen als dat nodig is. Dan kan ik hem nog steeds aan of in ieder geval doorverkopen. Het is een tijdloos item.”