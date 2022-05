Ode aan Oekraïners bij Dodenherdenking in Arnhem

ARNHEM ,,Beste vrienden uit Oekraïne, wij zijn vereerd dat uw volk ons haar moeders en kinderen toevertrouwt.” Met deze woorden eerde Arnhems burgemeester Ahmed Marcouch tijdens Dodenherdenking op woensdagavond de vluchtelingen uit Oekraïne die onderdak hebben gevonden in de cruiseschepen langs de Nederrijn in de Gelderse hoofdstad.

Een delegatie van de vluchtelingen legde een krans bij het herdenkingsmonument ‘Mens tegen macht’ op het Audrey Hepburnplein.

'Nooit meer oorlog’ luidde de belofte van de landen die na de Tweede Wereldoorlog de Verenigde Naties vormden. Marcouch verwees ernaar in zijn lezing. ,,Nooit meer. Dat zijn de woorden waarmee wij een belofte deden aan onszelf, aan onze kinderen en onze kleinkinderen. ‘Nooit meer’ is ook aan onze naasten de belofte waarmee wij alle slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog herdenken, de beestachtig vermoorde Joden en Sinti betreuren, de evacuees en onderduikers gedenken, de verzetsstrijders eren en onze bevrijders bedanken.”

'De beelden van de Tweede Wereldoorlog zijn weer terug’

Maar de beelden die we kennen van de Tweede Wereldoorlog zijn weer terug, dit jaar dichterbij dan ooit, zo constateert Marcouch. ,,Hoe graag hadden onze oorlogsslachtoffers en overlevenden gehoopt dat het leed dat zij toen meemaakten onze jongere generaties bespaard zou blijven.” Dat leed van toen ligt verstild op een sokkel op het Audrey Hepburnplein, middelpunt van de Dodenherdenking.. Marcouch verwijst nadrukkelijk naar het beeld 'Mens tegen Macht.’

De liggende man in brons uit 1953 van beeldhouwer Gijs Jacobs van den Hof probeert vertwijfeld het oorlogsgeweld af te weren. Anno 2022 krijgt het beeld meer dan ooit een actuele lading. De pijn en het verdriet om de mensen die meer dan driekwart eeuw geleden omkwamen gaat op 4 mei 2022 samen met pijn en verdriet om de slachtoffers van nu in Oekraïne.

‘Het geweld begint met woorden’

Marcouch peinst hardop waar de kiem van het geweld ligt. Het begint met woorden, zo geeft hij aan. Schoolkinderen vertellen hem vaak over pesten. Hij krijgt te horen ‘Ik word liever geslagen dan uitgescholden. De pijn van slaan verdwijnt, maar die van de woorden blijft’. Marcouch is ervan overtuigd dat die woorden angst brengen. ,,Angst brengt intolerantie. Intolerantie maakt dat we zondebokken vinden.” Met het ontmenselijken van mensen volgt de volgende stap. ,,Dan is nog maar weinig nodig voor de lont in het kruitvat”, aldus Marcouch.

Hij eert de jongeren in de stad die het omgekeerde doen, woorden gebruiken om conflicten beschaafd op te lossen, niet om olie op het vuur te gooien. ,,Ik zie het bij Presikhaaf University, rond het jongerenwerk van AM Support, Rijnstad en bij Ome Joops Tour. Zo maken wij onze belofte van ‘nooit meer’ tot waarheid. Wij allen, als opvoeders die in onze wijken onze kinderen groot brengen: op school, op straat en thuis: weet dat onze tolerantie voor de medemens in de wieg begint.”

Schaamte, verdriet en woede over racisme

De afgelopen twee jaar werd Dodenherdenking een desolate aangelegenheid met een korte kranslegging door het gemeentebestuur in de ochtend. Publiek was niet gewenst tijdens de corona pandemie. Dit jaar waren er veel belangstellenden en waren ook jongeren weer aanwezig om een bijdrage te leveren.

Demi sprak over discriminatie op huidskleur die haar wereld veranderde. Eerst was ze ‘een lief klein meisje’ dat altijd complimenten kreeg over hoe mooi ze eruit zag. Op de middelbare school werd ze geconfronteerd met denigrerende opmerkingen over haar huidskleur en haar. Schaamte, verdriet en woede maakten plaats voor trots. ‘Waarom hebben jullie mij achtergelaten? Waarom ben ik hier alleen? Gister was ik Whitney Houston, gister was ik Diana Ross, gister was ik Tina Turner maar wie ben ik vandaag? Vandaag ben ik verdwaald. Ben ik wel vrij als ik mezelf niet kan zijn?” Er weerklonk applaus onder het publiek na haar zachte aanklacht.

'De kinderen van toen hebben de fakkel van herdenken overgenomen’

De Arnhemse Olivia droeg een gedicht voor van Jan Verhoeven. Daarin weerklonk de eerste herdenking tussen de puinhopen van de Gelderse hoofdstad, een jaar na de Slag om Arnhem. Het stof van de oorlog was nog niet neergedaald. ,,De stem van de bazuin weergalmde tussen de ruïnes waarvan de echo eeuwig klinken zal voor wie horen wil. De echo van het laatste eresaluut. De kinderen die toen nog niet waren geboren hebben geluisterd en de fakkel overgenomen, uit respect. Zij staan stil en leggen bloemen bij de monumenten, die opgetrokken uit onverwoestbare materie, symbool zijn van het monument in ons, het monument van respect voor de medemens. Onverwoestbaar.”