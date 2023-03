Oefenduel Vitesse in interlandbreak: Cocu haalt Yapi terug na disciplinaire schorsing en geeft basis rust

Vitesse oefent in de interlandweek. De Arnhemse formatie treedt woensdag in Friesland aan tegen Heerenveen. Maar coach Phillip Cocu geeft de basis rust. Er zijn veel kleine pijntjes in de selectie. Romaric Yapi is na een disciplinaire straf weer in genade aangenomen.

Cocu is blij met de interlandbreak. De laatste weken haken steeds meer spelers af. ,,Het is zo wel even mooi dat er tijd voor herstel is”, zegt Cocu. ,,De komende week kan iedereen de accu opladen. Er wacht ons een zware slotserie van het seizoen.”

Licht ongemak

Bij Vitesse kampen Ryan Flamingo, Nicolas Isimat-Mirin, Kacper Kozlowski en Bartosz Bialek met licht ongemak. Bialek is nog steeds niet volledig hersteld van een griepaanval. Kozlowski heeft zich gemeld bij de Poolse selectie voor de EK-kwalificatie, maar zal daar nog medisch worden onderzocht.

Isimat-Mirin is net hersteld van een hamstringblessure. Flamingo heeft juist zulke klachten. Daardoor viel hij zondag al vroeg uit tegen PSV (1-1). Namens Vitesse vliegen verder Matus Bero (Slowakije), Carlens Arcus (Haïti), Gabriel Vidovic (Jong Kroatië) en Million Manhoef en Kjell Scherpen (Jong Oranje) nog uit voor interlandvoetbal.

Disciplinaire straf

Tegen Heerenveen zullen woensdag daarom vooral reserves spelen. Zij kunnen zich in de kijker spelen bij Cocu. Romaric Yapi zal zich ook weer bij de groep voegen. De Fransman is door de coach in genade aangenomen na een disciplinaire schorsing. Hij had vorige week de groepsregels overtreden. Daarom zat Yapi zondag ook niet bij de selectie tegen PSV.

Cocu trad vorige week zo voor de tweede keer in korte tijd op met disciplinaire regels. Mitchell van Dijk kreeg eerder een straf opgelegd. Hij was rond het duel met Sparta (3-1 verlies) wezen stappen, terwijl hij was uitgeschakeld vanwege griep.

Handhaving

Cocu kan incidenten in de slotmaanden van de competitie niet gebruiken. Vitesse moet in het laatste blok wedstrijden tot eind mei handhaving bewerkstelligen. De Arnhemse club bivakkeert op plek 14 in de eredivisie.

In de reeks naar de zomerstop zitten nog de ontmoetingen met FC Groningen, Excelsior en Cambuur, allen in GelreDome. Dat zijn concurrenten in de staart van de eredivisie. Tussendoor wacht voor Vitesse ook de Gelderse derby tegen NEC, in de Goffert in Nijmegen. De slotwedstrijd is tegen Feyenoord, de titelfavoriet in de eredivisie.

