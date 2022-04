Oekraïense vluchtelingen gratis naar Openluchtmuseum dat heel 2022 de vrijheid viert

ARNHEM - Het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem verwelkomt dezer dagen vluchtelingen voor het oorlogsgeweld in Oekraïne met open armen. Wie zich bij de kassa meldt met een Oekraïens paspoort, krijgt gratis toegang. Opmerkelijk: het jaarthema is dit keer ‘Hoe vrij ben jij?’.

Met de inval van Rusland in Oekraïne heeft dat overigens niets te maken, legt een woordvoerder van het museum uit. ,,Dit thema voor 2022 hebben we drie jaar geleden bedacht en vorig jaar helemaal uitgewerkt. Maar het is wel bijzonder dat dit nu zo samenvalt.”

De situatie noopte het museum tot een verklaring op de website. ‘Ook wij zijn hevig geschokt en we leven mee met de slachtoffers in Oekraïne. Deze nieuwe oorlog in Europa doet ons des te meer beseffen dat vrijheid niet vanzelfsprekend is en we een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben om dit te beschermen’.

De afgelopen weken kreeg het museum herhaaldelijk verzoeken om een regeling voor Oekraïense vluchtelingen. ,,Aanvankelijk gaven we vrijkaarten, maar nu laten we iedereen met een Oekraïens paspoort gratis binnen. Dat is een stuk minder omslachtig.”

Tot nu toe hebben zo’n twintig tot dertig mensen van het aanbod gebruik gemaakt. Hoe de Oekraïners er over denken? ,,We gaan ze in het park echt niet volgen en naar hun ervaring vragen”, legt de woordvoerder uit. ,,Maar van Nederlandse gastgezinnen horen we dat de mensen blij en dankbaar zijn dat ze er gratis een dagje uit kunnen.”

Dat kan overigens niet alleen in Arnhem. Ook bijvoorbeeld bij museum Singer in Laren kunnen vluchtelingen gratis naar binnen op vertoon van een paspoort. Het Mauritshuis in Den Haag heeft gratis kaarten voor Oekraïners neergelegd nadat de gemeente de culturele instellingen vroeg een dergelijk gebaar te maken.

Het Rijksmuseum in Amsterdam organiseert op zondagmiddag niet alleen rondleidingen en tekenactiviteiten, maar maakt dan ook ruimte voor ontmoeting tussen degenen die op de vlucht sloegen voor het oorlogsgeweld in hun vaderland. Museumbezoek, kijken naar kunst en zelf tekenen kunnen veel afleiding en troost bieden, merken ze in ‘het Rijks’.