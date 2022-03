Oekraïense vluchtelingen in Don Boscoschool Renkum; mogelijk ook opvang bij Het Schild in Wolfheze

RENKUM/ WOLFHEZE - De voormalige Don Boscoschool in Renkum wordt een opvang voor Oekraïense vluchtelingen. De gemeente wil er komend jaar ongeveer zeventig mensen in opvangen. Voor de anti-kraakwachten die er nu wonen, wordt volgens de gemeente een andere oplossing gezocht.

Veel inwoners van Oekraïne zijn hun land ontvlucht en de verwachting is dat er nog meer zullen volgen. Daarom is Renkum net als andere gemeenten in de regio naarstig op zoek gegaan naar plekken waar vluchtelingen voor langere tijd kunnen worden gehuisvest. Renkum had al wel een overeenkomst met het Fletcher-hotel in Doorwerth om daar Oekraïense vluchtelingen op te vangen, maar die oplossing was tijdelijk.

Zeventig bewoners

Omdat het nog even duurt voor de oude Don Boscoschool wordt gesloopt en er nieuwe huizen worden gebouwd, wil de gemeente het schoolgebouw nu geschikt maken voor zeventig vluchtelingen uit Oekraïne. De brandweer en de omgevingsdienst zijn al akkoord. Alleen de GGD moet zijn fiat nog geven. Ondertussen worden werkzaamheden uitgevoerd, zodat de eerste bewoners er over ongeveer acht weken kunnen intrekken.

De komst van de vluchtelingen in Renkum heeft wel nadelige gevolgen voor de huidige bewoners van de school. ,,Die zullen moeten vertrekken. We zijn met hen in gesprek over een andere oplossing’’, zegt de woordvoerder van de gemeente.

Vluchtelingen naar Wolfheze

Mogelijk komen er ook Oekraïense vluchtelingen in Wolfheze wonen. Renkum kijkt samen met woonzorgcentrum Het Schild in Wolfheze of daar mensen gehuisvest kunnen worden. Het Schild heeft acht woningen beschikbaar gesteld. De brandweer, de omgevingsdienst Odra en de GGD moeten nog onderzoeken of deze locatie geschikt is.