Oekraïense vluchtelingen wantrouwen Nederlandse busjes: ‘De angst voor mensenhandel is groot’

Mijn leven, mijn dromen Vitesse-fan Jersey (16) wil graag op een zorgboerde­rij gaan werken

Hoe ziet je leven eruit als je jong bent en waar droom je over? We vragen het deze week aan Jersey Polman (16). Ze woont op kamers, zit op school in Arnhem en wil een zorgopleiding volgen. Ze werkt op de kermis en gaat graag met haar opa of een vriendin naar Vitesse.

27 maart