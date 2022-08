Officieel watertekort in Nederland: zo zit het in Arnhem met de droogte

indebuurtHet is droog in Nederland, zeker deze zomer. Kunnen we daar in Arnhem iets aan doen? Of valt het bij ons nog wel mee met de droogte? Je leest het hier.

Niko Wanders is de droogte-expert van Nederland en universitair docent Hydrologie. Hij vertelt over de huidige situatie.

Brute pech

“We hebben altijd kans op een droge periode, maar ieder jaar wordt de kans op droogte groter. Vroeger had je één keer in de tien jaar droogte, nu is dat eens in de vijf jaar. Eigenlijk is het brute pech dat we nu al vier van de afgelopen vijf jaar met droogte kampen.”

Eerder opgeslagen water gebruiken

“Dat we in maart en april zeer weinig regen hebben gehad, heeft een gevolg. We gebruiken nu het water dat we in de winter hebben opgeslagen eerder dan gepland. Wat we nodig hebben is een periode van zo’n twintig dagen goede miezerregen”, zegt Niko. “Die regen trekt rustig de grond in en kan dan het grondwaterpeil goed aanvullen. Een ‘gewoon’ buitje helpt uiteraard iets, maar niet voldoende om de balans recht te trekken. Daar hebben we een langere periode van regen voor nodig.”

Zelf water besparen

Kunnen Arnhemmers zelf iets doen om de droogte tegen te gaan? “Iedereen kan helpen om het drinkwater niet te verspillen. Neem een kortere douche, sproei je tuin niet met kraanwater en was ook je auto niet. Wil je op de langere termijn iets doen, dan moet je tegels uit je tuin halen zodat het regenwater op meer plekken de grond in kan trekken. Maar dan moet het natuurlijk wel gaan regenen”, aldus Niko.

Droogte in Arnhem

Hoe zit het met de droogte in Arnhem? indebuurt vroeg Waterschap Rivierenland naar de situatie in en rond Arnhem. In Arnhem heeft op dit moment één plek last van de droogte, namelijk de watergang in de oeverwal langs de Malburgse Bandijk (ter hoogte van de Veerpolderstraat en het Waardmanspad). Die komt zomers droog te staan. Door de lage rivierstand van de Rijn, gaat dit nog sneller. Persvoorlichter Lotte vertelt: “Maandag 11 juli is er een bedrijf ingehuurd om de vissen in deze watergang te vangen en deze in een andere watergang terug te laten zetten. Dat doen we om te voorkomen dat ze dood gaan door het gebrek aan water.”

De droogte vormt nóg geen probleem. Lotte: “Zolang we voldoende water van uit de Rijn kunnen pompen, om de rivier de Linge op peil te kunnen houden moet er geen probleem zijn.”

Toekomstige droogte

Droogte-expert Niko blikt vooruit: “In de toekomst zullen we meer last krijgen van extreme droogte. Denk maar aan 2018, die droogte maak je maar een keer in de veertig jaar mee. In de toekomst zal dat een keer in de vijftien jaar zijn. We moeten dan ook, als het weer gaat regenen, het water zo goed mogelijk bij ons houden. Niet alleen voor nu, maar ook voor de langere termijn.”

