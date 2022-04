OM eist in hoger beroep tot twintig jaar cel voor Arnhemmers die terreuraanslag planden

UpdateROTTERDAM - Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep tot twintig jaar geëist tegen drie Arnhemse terreurverdachten die in september 2018 zijn opgepakt bij een vakantiehuis in Weert. Daar zouden ze een aanslag met bomvesten en automatische geweren hebben voorbereid.