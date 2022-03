Oma Neli uit Renkum verdween op mysterieuze wijze en is nog altijd niet gevonden: ‘Vermist is erger dan dood’

Ze vinden haar vast snel, denkt Erik dan nog. ,,Oma kan niet zomaar weg zijn.” In de podcast van De Gelderlander over de mysterieuze verdwijning van oma Neli vertelt hij dat hij tot op de dag van vandaag hevig worstelt met de verdwijning. ,,Ik weet vrijwel zeker dat het mij toch wel onbewust heel erg kapot heeft gemaakt eigenlijk.” Hij kampte met problemen, en had verlatingsangst.

Erik en zijn zusje kwamen vaak en graag bij hun oma Neli en opa Gerard op bezoek. In hun bungalowtje aan de Kuipersweg in Renkum was het fijn én gezellig. Van oma mocht alles. Ze keken televisie, bakten samen brood of smulden van oma’s zelfgemaakte appelmoes. ,,Ik denk dat ik iedereen zo’n oma wens. Ze accepteerde iedereen; vriendjes en vriendinnetjes waren welkom. Niks was te gek, wat we ook deden. Oma was er eigenlijk altijd voor ons.”

Volledig scherm Kleinzoon Erik Willemsen (links) met zijn ouders, vader Gé en moeder Henny. Ze hopen vurig ooit zekerheid te krijgen. © Rolf Hensel

Twintig per dag

In aflevering 3 van de podcast komen ook Miranda Baas, specialist Vermiste Personen van de politie Oost-Nederland en criminoloog Ilse van Leiden aan het woord. Jaarlijks worden er in heel Nederland 40.000 vermissingen gemeld. Bij de politie Oost-Nederland zijn dat er rond de 7600. Dat zijn twintig vermiste mensen per dag. Rond de 75 procent is gelukkig snel weer terecht. Een kleiner deel wordt binnen een week of een maand gevonden. Ruim tien mensen per jaar blijven langer dan een jaar vermist.

Soms lukt het de politie om een vermissing na jaren op te lossen. Vorig jaar werd de vermiste opa Dirk uit Kampen teruggevonden. ,,In de andere twee zaken kan ik geen namen noemen. In ieder geval een jongen die sinds 2015 weg is. Hij is teruggevonden. Levend. En ik heb ook iemand teruggevonden die al 31 jaar vermist is.”

Quote Het achter­volgt ze elke dag. Elke keer als iemand wordt gevonden denk je: is het mijn dierbare? Je kan het niet afsluiten Miranda Baas, specialist Vermiste Personen van de politie Oost-Nederland

Zekerheid krijgen over het lot van een vermiste dierbare is ongelooflijk belangrijk, zegt Baas. ,,Ik ben zelf ook contactpersoon voor een aantal achterblijvers. Weet je, het achtervolgt ze elke dag. Het blijft leven. Elke keer als iemand wordt gevonden denk je: is het mijn dierbare? Je kan het niet afsluiten. Ik zeg altijd: Vermist is erger dan dood.”

Volledig scherm Miranda Baas, specialist Vermiste Personen van de politie Oost-Nederland. © Rob Voss

Lessen

Zo’n tien jaar geleden stond criminoloog Ilse van Leiden in de hal van het Nijmeegse politiebureau te wachten op haar afspraak. Haar oog viel op het publicatiebord met vermiste personen. Wie bekommert zich om deze mensen? dacht ze. Wat doet de politie nog als deze mensen vijf jaar worden vermist? Niet veel, ontdekte Van Leiden al spoedig. Tot 2013 had de politie nauwelijks zicht op het aantal verdwijningen in Nederland.

Volledig scherm Criminoloog Ilse van Leiden deed jarenlang onderzoek naar vermissingszaken. © DG

Haar nieuwsgierigheid was het starsein van onderzoeken naar de aanpak van vermissingszaken. Met haar collega’s van Bureau Beke in Arnhem spitte Ilse van Leiden alle registratiesystemen van de politie door. Na anderhalf jaar hadden ze een lijst met 1500 namen van langdurig vermisten. Mede dankzij deze onderzoeken heeft de politie sinds 2013 structureel aandacht voor langdurige verdwijningen. Die zijn ondergebracht bij de coldcaseteams van de politie. Ook trok de politie veel lessen uit de onderzoeken.

Wat is nu erger?

Een misdrijf, een moord is al gruwelijk. Maar een vermissing is natuurlijk afgrijselijk vanwege de onwetendheid wat er met je dierbare is gebeurd, zo erkent Van Leiden. ,,Het voelt heel naar omdat tegenover elkaar te stellen. Wat is nu erger? Dat kan je eigenlijk niet zegen. In de loop der jaren heb ik veel gepraat met nabestaanden van moordzaken en ook met achterblijvers van vermiste personen. De impact is verschillend. Achterblijvers kunnen het niet afsluiten. Ze blijven toch om zich heen kijken en hopen.”

Luister hieronder ook naar aflevering 1 en 2 van de podcast over oma Neli.

