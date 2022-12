‘Oma Son’ onderscheiden met Arnhems Meisje: ‘De inspiratie die zij ons bracht blijft bestaan’

,,Sonja Wardenaar is een prachtig voorbeeld van iemand die nieuw is in Arnhem en hier van niets, iets maakt", zei burgemeester Ahmed Marcouch tijdens de uitreiking van het Arnhems Meisje, dat een aantal keer per jaar wordt gegeven aan mensen die bijzonder veel betekend hebben voor de Arnhemse gemeenschap.



,,Ze kwam met enkel de receptuur in haar hoofd naar onze stad en wist hier een prachtig familiebedrijf van te maken. Sonja Wardenaar bracht hiermee de Indonesische keuken naar Arnhem. En al sluit Rasasari nu haar deuren, de inspiratie die zij ons heeft gebracht blijft bestaan.”



In een uitgebreid interview met deze krant vertelde Schuit onlangs dat het afscheid zonder wrok verloopt. ,,Het is mooi geweest. Het is tijd voor iets anders.”