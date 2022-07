Ome Joop’s Tour 2022: zes dagen feest op de fiets, met limonade, macaroni én een lesje luisteren naar elkaar

Met de aankomst van ruim zestig fietsende kinderen bij Kasteel Doorwerth, was de eerste etappe van Ome Joop’s Tour maandag een feit. ,,Een feestje”, noemt vrijwilliger van de foerageerploeg John Lubbers de tour die al zestig jaar een begrip is in de regio Arnhem.

,,Door corona is het nog steeds zonder overnachtingen, maar desondanks genieten de kinderen volop”, aldus Lubbers die na het regelen van versnaperingen - yoghurtdrank, limonade, mandarijntjes - bij Kasteel Doorwerth direct met de koelbus doorreed naar groothandels om beschikbaar gestelde spullen op te halen.

De meerdaagse fietstour voor kinderen tussen de 9 en 12 jaar wordt kosteloos aangeboden. Lubbers: ,,Veel ouders kunnen geen vakantie betalen, en zo zijn de kinderen er toch even een paar dagen helemaal uit. Een feestje.”

Zes dagen in plaats van tien



Omdat de organisatietijd kort was na de laatste lockdown, is er dit keer slechts een programma voor zes dagen. ,,Normaal zijn dat er tien. Maar we zijn allang blij dat we dit hebben kunnen regelen. Hopelijk volgend jaar weer een ouderwetse Ome Joop Tour, inclusief slapen in de Koepelgevangenis.”



Nu gaan de kinderen na het avondeten - dag 1: macaronischotel - naar huis. Lubbers: ,,Best even puzzelen met diëten: halal, glutenvrij. Maar dat we doen het met liefde.”

Twee kinderen haalden het diner niet, ze waren niet lekker. Lubbers: ,,Geen corona gelukkig: dat hebben we getest.”

Leren luisteren naar elkaar

In totaal zijn er meer dan veertig vrijwilligers. ,,Dat werkt goed, we hebben best veel kinderen met een rugzakje, adhd bijvoorbeeld. Juist daarom besteden we aandacht aan hoe we met elkaar omgaan: niet pesten en naar elkaar leren luisteren bijvoorbeeld.”

Alles spelenderwijs, benadrukt Lubbers. Gewone spelletjes welteverstaan, geen games. Mobiele telefoons blijven thuis. ,,Ja, dat vonden sommige kinderen wel even slikken. Maar al snel zijn ze veel te druk om er nog aan te denken.”