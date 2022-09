Omgekeerde vlaggen weghalen ‘nogal omvangrijke klus’, provincie heeft pas 300 van 1550 verwijderd

Wie wil het historisch geweten van Arnhem worden? Museum zoekt nieuwe stadscon­ser­va­tor

Museum Arnhem zoekt een nieuwe ‘stadsconservator’. Historische kennis van Arnhem is welkom, maar geen must. ,,Als iemand maar nieuwsgierig genoeg is om zich in de stad en de regio te verdiepen én de verhalen van de stad weet te vertellen”, zegt directeur Saskia Bak.

26 september