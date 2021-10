Omroep Gelderland stopt met verslaggeving rondom voetbalwedstrijden na aanval op medewerker

Lekkages in station Arnhem zijn structu­reel, gemeente houdt rekening met miljoenen­strop

14 oktober Station Arnhem Centraal zit niet goed in elkaar. Het in 2016 opgeleverde stationscomplex is in verschillende fases gebouwd en de delen sluiten niet goed op elkaar aan. Daardoor lekt het structureel in het grootste station van Oost-Nederland. De gemeente houdt er alvast rekening mee dat ze 3 miljoen euro kwijt zal zijn aan de tegenvaller.