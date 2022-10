Onbekende weldoener betaalt boodschappen voor Anny (96) uit Rheden: ‘Oh, ik wens dat ik hem zou kunnen vinden’

met video Burgers’ Zoo kent gloednieuw restaurant met Aziatische twist: ‘Sinds ’88 was het hier hetzelfde’

Bezoekers van Burgers’ Zoo kunnen nu in een moderne zaak, midden in een nagemaakt tropisch regenwoud, gerechten met een Aziatische twist eten. De Arnhemse dierentuin presenteerde woensdagmiddag met trots het gloednieuwe Bush Restaurant. ,,We kunnen ons zeker meten met de Stan & Co’s van deze wereld”, zegt horecamanager Addie Roelofsen.

19 oktober