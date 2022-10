Ondanks zijn handicap schrijft Nico een jeugdboek: ‘Trots dat ik iets kan wat veel anderen niet kunnen’

RHEDEN - Nico van Belle uit Rheden heeft niet alleen een lichamelijke handicap - hij is spastisch - maar ook mentale problemen. Hij kan niet tegen werkdruk en is naar eigen zeggen ‘niet zo snel met handelen’. Een gewone baan zit er voor hem niet in. Maar er staat nu wel een boek op zijn naam.

Hij werkt als vrijwilliger op een kinderboerderij en in een kringloopwinkel in zijn vorige woonplaats Arnhem. Dat Nico van Belle (38) ooit nog eens een boek zou schrijven, had niemand kunnen denken. Hij vermaakte zich in zijn vrije tijd met het lezen van spannende boeken. Ook luisterde hij graag naar muziek, van pop tot Nederlandstalig.

Maar wat onmogelijk leek, is nu werkelijkheid geworden: een eigen jeugdboek. ,,Lezen en naar muziek luisteren, vond ik te beperkt.” ‘De onverwachte zoektocht’ is de titel van zijn boek. ,,Het voelt als een droom die is uitgekomen”, zegt hij. Na enig aarzelen antwoordt hij bevestigend op de vraag of hij zich nu schrijver voelt.

Twee scholieren

‘De onverwachte zoektocht’ gaat over twee scholieren die in Nederland en ver daarbuiten op zoek gaan naar een oude sleutel, die wellicht toegang biedt tot een schatkist. Een bunker in een bosgebied en een afgelegen boswachterswoning moeten voor een spannend decor zorgen.

,,Het zou echt gebeurd kunnen zijn”, zegt Van Belle. ,,Maar ik heb alles verzonnen.” Dat één van die jongens, net als de schrijver, Nico heet is toeval. ,,Nee, ik ben het niet. Het is gewoon een goeie naam voor in een boek.”

Volledig scherm Omslag van 'De onverwachte zoektocht' van Nico van Belle. © PR De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het tegenwoordig niet meer zo moeilijk is om een uitgever te vinden die bereid is je boek uit te brengen. Het principe ‘printing on demand’ zorgt ervoor dat de uitgever weinig risico loopt. Er worden alleen boeken gedrukt als er vraag naar is. Maar dat laat onverlet dat Van Belle een tocht van vijf jaar aflegde voordat hij zijn eigen boek kon vastpakken.

De smaak te pakken

Het begon als hobby, waaraan hij veel van zijn vrije tijd besteedde. Ook volgde hij een schrijfcursus. ,,Het was niet de bedoeling om meteen een boek te schrijven”, zegt hij. Dat idee ontstond gaandeweg.



Toen hij dacht dat zijn manuscript klaar was om in boekvorm te verschijnen, kreeg hij te maken met een tegenvaller. De uitgever vond dat er nog wel een eindredacteur naar moest kijken. ,,Het kostte weer veel tijd. Maar achteraf toch goed dat het is gebeurd, want er was nog heel wat te verbeteren.”



En nu ligt het boek voor hem op tafel. Over de kwaliteit mogen zijn lezers oordelen. Zelf is hij vooral trots. ,,Omdat ik iets kan wat veel anderen niet kunnen.” De verkoopcijfers vindt hij niet zo belangrijk. Het gaat er hem vooral om dat hij nu zijn eigen boek kan vasthouden. En hij heeft de smaak te pakken: een nieuw manuscript is in wording.

Nico van Belle, ‘De onverwachte zoektocht’, 19,99 euro. Te bestellen bij boekscout.nl.