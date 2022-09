Onderscheiding voor Oosterbeker Peter Krechting: ‘Zijn deur staat altijd open voor wie hulp nodig heeft’

OOSTERBEEK - Oosterbeker Peter Krechting (73) is benoemd tot Lid in de Orde van oranje Nassau. Burgemeester Agnes Schaap van Renkum verraste hem vrijdagavond bij het scoutingsgebouw Trapperhorst van OPV-Schoonoord in Oosterbeek.

Daar is Krechting al 50 jaar leider van de verkenners. Naast zijn werk bij de scouting in zijn woonplaats zet hij zich ook in voor Scouting Nederland en is coördinator bij de Voedselbank Neder-Veluwe. Volgens Erik-Jan Kollen van OPV-Schoonoord is Krechting gastvrij. Zijn deur staat altijd open voor wie hulp nodig heeft. ,,Daarom zullen we op Trappershorst er een leuk feestje van maken.”

Sociaal bewogen persoon

Kollen geeft bovendien aan dat Krechting een sociaal bewogen persoon is. ,,Hij heeft in de loop der jaren heel veel jeugdigen in moeilijke situaties voor langere of korte periode, onderdak gegeven. Dat siert hem.”

Na zijn pensionering als leerkracht - Krechting werkte op een school in Velp - is hij nog steeds één dag in de week vrijwilliger bij de basisschool waar hij locatiemanager was. Ook bij schoolreisjes is hij nog steeds van de partij.