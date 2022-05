Onderscheiding voor Taxi Charity; veteraan van 103 in zweefvliegtuig boven Arnhemse slagvelden

RENKUM/ ARNHEM - Dick Goodwin uit Londen is door burgemeester Agnes Schaap van Renkum onderscheiden voor zijn werk voor Taxi Charity, een groep taxichauffeurs uit de Engelse hoofdstad die belangeloos Airborne-veteranen van een naar de slagvelden in en rond Arnhem vervoeren.

Goodwin kreeg het bronzen beeld ‘Soldaat met bloemenmeisje’, in opdracht van de gemeente Renkum gemaakt door de Oosterbeekse kunstenares Fransje Povel-Speleers. Het kunstwerk wordt uitgereikt ‘aan mensen die op uitzonderlijke wijze een bijdrage leveren aan het doorgeven van de Airborne historie’. Agnes Schaap dankte Goodwins vrouw Suzy voor al haar ondersteuning.

Taxi Charity for Military Veterans reed in mei 2012 met 160 veteranen uit de Tweede Wereldoorlog in 86 Londense ‘cabs’ naar Nederland. In Oosterbeek kregen ze een warm onthaal. Bij de Engelse organisatie denken ze nog altijd met warmte terug aan het defilé tijdens 5 mei in Wageningen, voor 150.000 mensen.

Sindsdien keert Taxi Charity, in 2021 door koningin Elizabeth II onderscheiden met de Queen’s Award for Voluntary Services, jaarlijks terug naar het gebied waar in 1944 de Slag om Arnhem werd uitgevochten. Veteranen bezoeken dan Renkum en Wageningen rond 4 en 5 mei, maar ook tijdens de Airborne Wandeltocht en de Airborne-herdenkingen in september. De gemeente Renkum heeft grote waardering voor het werk van Taxi Charity.

103-jarige de lucht in met zweefvliegtuig

Taxi Charity is momenteel voor het eerst sinds de coronapandemie losbarstte met een groep veteranen in Nederland. Onder hen is de 103-jarige oud-strijder Ray Whitwell, die in 1944 vocht in operatie Market Garden. Hij maakte dinsdag een vlucht met Arjen Vrieze van de Gelderse Zweefvliegclub met een zweefvliegtuig vanaf Terlet bij Arnhem.

Whitwell genoot met volle teugen, meldt Taxi Charity: ‘Het was geweldig. Ik kon kilometers ver zien. Ik heb genoten van iedere minuut en ik was blij dat het nog steeds 2022 was toen we gingen landen, en niet 1944’.

Ray Whitwell (103) in het zweefvliegtuig waarmee hij boven de slagvelden van de Slag om Arnhem vloog. © Taxi Charity